Eddie Levin het när Kalmar utklassade jumbon

Kalmar segrade – 5–1 mot Troja-Ljungby

Kalmars nionde seger på de senaste tio matcherna

Gabriel Olsson matchvinnare för Kalmar

Kalmar har haft det lätt mot Troja-Ljungby i hockeyallsvenskan. Och på fredagen vann Kalmar på nytt – den här gången med 5–1 (1–0, 3–1, 1–0) hemma i Hatstore Arena. Det var Kalmars fjärde raka seger mot Troja-Ljungby.

Vimmerby nästa för Kalmar

Matthew Struthers gav Kalmar ledningen efter 19 minuter efter pass från Mathias Wigley.

Troja-Ljungby kvitterade till 1–1 genom Lucas Käkelä i början av andra perioden i andra perioden.

Kalmar stod därefter för tre raka mål i när laget gick från 1–1 till 4–1.

4.19 in i tredje perioden slog Carl-Johan Lerby till på pass av Jesper Lindén och Liam Hawel och ökade ledningen.

Kalmars Eddie Levin stod för ett mål och två assists.

Det här betyder att Kalmar är kvar på andra plats och Troja-Ljungby stannar sist, på 14:e plats, i serien.

Nästa motstånd för Kalmar är Vimmerby. Lagen möts måndag 5 januari 20.00 i VBO Arena. Troja-Ljungby tar sig an Östersunds IK hemma lördag 3 januari 18.00.

Kalmar–Troja-Ljungby 5–1 (1–0, 3–1, 1–0)

Hockeyallsvenskan, Hatstore Arena

Första perioden: 1–0 (19.15) Matthew Struthers (Mathias Wigley).

Andra perioden: 1–1 (22.19) Lucas Käkelä, 2–1 (23.27) Gabriel Olsson (Eddie Levin, Peter Diliberatore), 3–1 (32.33) George Diaco (Tobias Aronsson, Eddie Levin), 4–1 (35.18) Eddie Levin (George Diaco, Elliot Ekmark).

Tredje perioden: 5–1 (44.19) Carl-Johan Lerby (Jesper Lindén, Liam Hawel).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kalmar: 4-0-1

Troja-Ljungby: 0-0-5

Nästa match:

Kalmar: Vimmerby HC, borta, 5 januari 20.00

Troja-Ljungby: Östersunds IK, hemma, 3 januari 18.00