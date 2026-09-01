Nolan Stevens tar över "C:et" i Södertälje.

Foto: Jonathan Näckstrand/Bildbyrån

Södertälje SK har tagit sats och satt ihop ett ambitiöst lagbygge med sikte på att gå upp till SHL till våren. En av de viktigaste värvningarna som en del av satsningen är Nolan Stevens som återvände till SSK efter en säsong i SHL med Leksand .

Nolan Stevens gjorde stor succé senast han spelade i Södertälje säsongen 2024/25. Då gjorde han hela 52 poäng på 49 matcher, var en av HockeyAllsvenskans allra bästa spelare och kom på en delad sjätteplats i poängligan. I fjol stod han sedan för 18 poäng på 49 matcher för Leksand i SHL men har nu återvänt till Södertälje som en av de bästa värvningarna inför säsongen 2026/27.

Nolan Stevens blir ny lagkapten för Södertälje SK

Då får Nolan Stevens också äran att bli lagkapten i sin återkomst till SSK. Förra året var Patrik Zackrisson lagkapten för Södertälje men han lämnade sedan klubben och återvände till Leksand inför den kommande säsongen. Nu står det klart att Stevens alltså ersätter Zackrisson som ny SSK-kapten för 26/27.

Det är dock inte första gången som Stevens bär "C:et" i sin karriär. Han var även lagkapten för sitt collegelag Northeastern University i NCAA under säsongen 2017/18. Han har dock aldrig haft en bokstav på bröstet sedan dess, men tar nu alltså över som kapten i Södertälje.

Vid sin sida kommer Nolan Stevens att få Hampus Harlestam och Niklas Arell som blir kvar som assisterande kaptener från i fjol. Förra säsongen var dock även Henrik Eriksson ass. kapten men sedan han lämnat för spel i Djurgården har Södertälje nu också fått ersätta "Hank the Tank" i kaptensgruppen.

Det blir då backstjärnan Daniel Norbe som får ett "A" på bröstet och fullbordar kaptenskvartetten inför säsongen. Norbe har tidigare haft en kaptensroll i Karlskrona säsongen 2019/20 men får nu alltså en bokstav igen för första gången på över sex år.