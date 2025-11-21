Nödlösningen: Lånar talang från SHL

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Nybro har bara fem ordinarie backar tillgängliga till kvällens match mot MoDo.

Då lånar den allsvenska klubben backtalangen Isak Norlin från Rögle.

Isak Norlin.

Foto: Petter Arvidson/Bildbyrån

Via sin hemsida meddelar Nybro att man lånar in Rögles 19-årige backlöfte Isak Norlin till kvällens match mot MoDo.

– När vi hade värmning idag blev det efter besked från vårt medical team att vi endast hade fem backar speldugliga för ikväll. Det blev ett intensivt arbete med att hitta en back och runt lunchtid blev det klart med ett lån av Isak Norlin från Rögle BK, säger sportchefen Mikael Aaro till sajten.

Varken Hugo Gabrielson, Julius Bergman och Kalle Holm kommer till spel i kvällens match, meddelar Nybro.

Har fått speltid i SHL

Norlin har bokförts för tio SHL-matcher den här säsongen, varav tre med istid och en match med över en minuts istid.

– Isak tränar dagligen med klubbens SHL lag och även gjort 10 matcher i SHL. Isak är en tvåvägsback med bra skridskoåkning, säger Aaro.

I Rögles U20-lag har Norlin producerat tio poäng (4+6) på 13 matcher i U20 Nationell.

Source: Isak Norlin @ Elite Prospects