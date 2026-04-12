Talangen lämnar AIK − ryktas till konkurrenten

Nikodemus Wernquist flyttade till AIK inför säsongen.

Men nu tar backen farväl av klubben − och uppges vara på väg till en annan allsvensk klubb.

Nikodemus Wernquist tar farväl av AIK efter en säsong i klubben. Foto: Caisa Rasmussen/Bildbyrån

Han är fostrad i Täby men flyttade sedan och spelade både juniorhockey i Luleå och Västerås. Inför årets säsong flyttade dock backen Nikodemus Wernquist tillbaka till Stockholm och skrev på för AIK. Wernquist hade fått göra elva matcher i HockeyAllsvenskan för Västerås innan flytten till AIK där han fick chansen till mer spel i A-laget.

19-åringen inledde säsongen främst med spel i U20 Nationell men från november och framåt tog han en plats i A-laget och fick mer och mer istid i HockeyAllsvenskan. Wernquist stod för 20 poäng på 28 matcher för AIK:s U20-lag och han noterades för 0+1 på 30 matcher i HockeyAllsvenskan. I slutspelet klev sedan Nikodemus Wernquist fram och visade framfötterna för AIK i kvartsfinalen mot MoDo. Han fick först ingen speltid i den första matchen men klev sedan upp och bidrog för ”Gnaget”.

Nikodemus Wernquist stod då för 1+2 på fem matcher för AIK. Han sköt då bland annat sitt första mål i seniorkarriären när AIK vann match fyra på Hovet med 6-2. Han hade även +4 i serien, vilket var bäst av alla spelare i AIK.

Nikodemus Wernquist uppges lämna AIK för Almtuna

Någon fortsättning i AIK Hockey verkar det dock inte bli för den unge backen. Under söndagen tar Nikodemus Wernquist farväl av AIK med ett inlägg på sitt Instagram-konto. Han verkar således bekräfta att han lämnar klubben efter säsongens slut. Klubben har dock ännu inte officiellt tackat av Wernquist.

Nikodemus Wernquist uppges dock fortsätta sin karriär i en annan hockeyallsvensk klubb. Enligt Expressen ska Wernquist nämligen vara klar för spel i Almtuna IS från och med nästa säsong. Övergången har däremot inte bekräftats än.

Under sin karriär har Nikodemus Wernquist noterats för 0+2 på 41 matcher i HockeyAllsvenskan. 2024 var han med och spelade U18-VM och vann brons med Småkronorna. 2022 vann han också guld i TV-pucken med Stockholm Nord.

Source: Nikodemus Wernquist @ Elite Prospects