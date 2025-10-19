MoDo bekräftar: ”Hans namn är på tapeten”

Niklas Folin har hamnat utanför i hockeyallsvenska bottenlaget Västerås. Nu uppger ÖA att 31-åringen är på MoDos radar.

– Ja, hans namn är på tapeten, bekräftar även sportchefen Henrik Gradin i tidningen.

Niklas Folin och MoDos Henrik Gradin. Foto: Bildbyrån (montage).

”Ska vi fylla på så kanske det är på backsidan. Sen får vi se”



Orden kom från Henrik Gradin samtidigt som han, för en dryg vecka sedan, nekade snack om att August Tornberg var aktuell för spel i MoDo. Nu kommer Örnsköldsviks Allehanda med uppgifter om att en annan back är på det hockeyallsvenska topplagets radar.



Spelaren det handlar om är Niklas Folin, som hamnat i frysboxen i Västerås sedan mötet med just MoDo 8 oktober.



– Ja, hans namn är på tapeten, så är det, bekräftar ”Hinken” för ÖA under söndagen och fortsätter.

– Sedan måste vi fundera på vad vi har för pengar att röra oss med och om vi ska göra oss av med någon, men just nu fungerar det bra.

Vet inte om en eller två ska in

Niklas Folin har tidigare gjort tre säsonger i MoDo, men efter att han spelat upp laget i SHL och blivit kvar, fick han inget nytt avtal till 2024/25. Därifrån blev det spel i Västerås.



Henrik Gradin menar att det kan vara ett alternativ – även om Folin just nu inte platsar i ett allsvenskt bottenlag.



– Han har väl hamnat lite snett på det. Visst, inget kan ta bort att de är nästjumbon men jag tycker att årets upplaga av Västerås spelar mycket bättre hockey än fjolårets lag, säger han till ÖA.



MoDos sportchef tillägger att Jacob Bengtsson är på väg tillbaka från sjukdom och att Jacob Norén gjort sina bästa matcher på slutet. Samtidigt menar han att klubben ännu inte vet om det behövs en eller två backar, eller vilken typ som ska in. I och med detta avvaktar man ”en tid”.

Source: Niklas Folin @ Elite Prospects





