Avslutar karriären – får ny roll i klubben

Niclas Burström väljer att lägga skridskorna på hyllan.

I stället är backen klar som ny junior- och utvecklingsansvarig i IK Oskarshamn.

– ­Det ska bli spännande att påbörja en annan typ av karriär inom hockeyn, säger 34-åringen.

Niclas Burström avslutar sin hockeykarriär. Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån

Niclas Burström hade egentligen kontrakt med IK Oskarshamn till 2027. Men det blir inget fortsatt spel i IKO för den 34-årige backen.

Under onsdagen meddelar Burström att han avslutar sin ishockeykarriär och lägger skridskorna på hyllan. Han blir dock kvar i Oskarshamn som junior- och utvecklingsansvarig.

– ­Det har vuxit fram under säsongen och jag har känt att det börjar bli dags. I dialog med Arsi har vi hittat en lösning som funkar för både mig, familjen och IK, säger Burström på klubbens hemsida och fortsätter:

– ­Vi trivs oerhört bra i staden och i klubben och att vara kvar här var prio ett för mig och familjen. Det ska bli spännande att påbörja en annan typ av karriär inom hockeyn.

Niclas Burström lägger av

Niclas Burström kom till Oskarshamn 2022 och har varit en viktig spelare för klubben de senaste åren. Han stannade kvar i Oskarshamn efter degraderingen från SHL till HockeyAllsvenskan och var assisterande kapten under den gångna säsongen. 34-åringen väljer dock nu att avsluta spelarkarriären.

– Nisse tar den tjänsten jag hade tidigare kan man väl säga. Mycket av hans fokus kommer att ligga på att utveckla juniorsidan, samtidigt som han hjälper till med både a-laget och ungdomslagen. Med en lång karriär och mycket erfarenhet från exempelvis sin tid i Skellefteå AIK, som är duktiga när det kommer till talangutveckling, vet jag att Nisse kan hjälpa oss framåt, säger sportchef Arsi Piispanen.

Niclas Burström har Jörns IF som moderklubb men kom fram i Skellefteå för drygt 15 år sedan. Han etablerade sig snabbt i Skellefteå och blev en bärande spelare i laget. Burström var då med och vann SM-guld med klubben både 2013 och 2014. Han stod för sin bästa säsong i karriären 2015/16 då han gjorde 28 poäng på 50 matcher och Burström vann då Salming Trophy som den bästa svenska backen i SHL den säsongen. Under de åren var Burström given i landslaget och spelade även VM med Tre Kronor 2014 där han var med och tog brons.

Totalt spelade Niclas Burström 592 SHL-matcher i sin karriär och förutom Skellefteå och Oskarshamn representerade han även Växjö under en säsong.