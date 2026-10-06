Kan lämna Leksand: "Ingen optimal situation"

Jesper Ollas och Nathan Staios.

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Nathan Staios har bara kommit till spel i hälften av Leksands matcher i Hockeyallsvenskan den här säsongen. Backen, som hämtades in på ett try out-kontrakt inför säsongen och senare förlängdes på ett korttidsavtal går nu en oviss framtid till mötes i klubben.

Enligt Falu-Kuriren gör Staios korttidskontrakt gällande att han endast får spela när inte Jonas Lagerberg Hoen återfinns i laguppställningen, spelaren han tekniskt sett ersatte i och med sitt korttidsavtal.

Storlöftet är nu tillbaka i spel efter sin skada, vilket gör att framtidsutsikterna inte ser särskilt ljusa ut för Staios i Leksand.

– Tanken var att Nathan skulle få fler matcher än vad det har blivit. Vi diskuterar med Nathan, så får vi se vad vi gör här framöver. Det blir ingen optimal situation för honom. Antingen så ska han fortsätta här eller inte, för att göra det mest rättvist för alla. Så det är en diskussion vi just nu för faktiskt i dagarna, så vi får se vad vi landar i där snart, säger sportchefen Jesper Ollas till tidningen.

Fått en begränsad roll i Leksand

Staios har spelat i fyra av Leksands åtta matcher så här långt och bara snittat sex och en halv minuts istid på dessa matcher.

– Jag tror att vi kommer att lösa det här snart, vad det än må vara. Jag skulle vilja vara där ute och hjälpa grabbarna på alla sätt jag kan. Men det är pappersarbete och utom min kontroll. Jag kan bara kontrollera vad jag kan kontrollera, som min attityd, arbetsmoral, att vara en bra lagkamrat och att komma hit varje dag med en bra inställning, säger Staios.

25-åringen spelade inte förra säsongen, men säsongen 2024/25 avslutade han i Vimmerby där han spelade sju matcher och noterades för en poäng. Under pandemin spelade Staios även nio matcher för Huddinge i Hockeyettan.