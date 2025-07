Mora värvar centerspets: ”Följt honom en längre tid”

Mora IK har hittat centerspets i form av en 23-målsskytt.

Connor MacEachern lämnar ECHL för spel i Hockeyallsvenskan till 2025/26.

– En skicklig center med fina offensiva kvalitéer, säger sportchefen Hägglund.

Connor MacEachern för Penn State 2020. Foto. Michael Longo/Icon Sportswire.

Totalt 44 spelare gjorde 23 eller fler mål i ECHL under den gångna säsongen. Connor MacEachern var en av dem.



Nu meddelar Mora IK att man plockat in den spetsige centern till sitt lagbygge i Hockeyallsvenskan inför 2025/26. En flytt som innebär att 25-åringen från Brooklin, Kanada, nu lämnar Nordamerika för första gången i sin spelarkarriär.



– I Connor får vi en skicklig center med bra skridskoåkning, spelförståelse samt fina offensiva kvalitéer. Connor är en lojal och hårt arbetande tvåvägsspelare med en bra karaktär, en hög skicklighet och har en fin förmåga lösa svåra situationer på isen, säger sportchefen Andreas Hägglund på lagets sajt under lördagen.



Kontraktet är skrivet över ett år.

Fick chansen i AHL: ”Följt honom en längre tid”

Connor MacEachern påbörjade sin resa uppåt i seriesystemen i Nordamerika i Cobourg Cougars och OJHL. Därifrån blev det den så vanliga mellanlandnignen i USHL innan han 2019 klev in på Penn State University för att spela collegehockey i NCAA. Fyra säsonger följde där San Jose Sharks AHL-lag San Jose Barracuda till slut gav MacEachern chansen att visa upp sig i ligan. Detta var i avslutningen av 2022/23-säsongen.



Under de två senaste åren har Connor MacEachern sedan varvat spel i AHL med ECHL. Senast var det 40 poäng (23+17) på 41 matcher i Idaho Steelheads som gav möjligheten till 13 AHL-matcher med Iowa Wild i sista delen av 2024/25. Under dessa stod centern för ett mål.



– Jag gillar det jag ser hos Connor och har följt honom under en längre tid, det ska bli väldigt spännande att se honom spela i Mora IK nästa säsong, säger Mora IK:s Hägglund.



Allt detta göra att erfarenheten landar på 56 matcher i ECHL, samt 22 i AHL, när MacEachern nu flyttar till Sverige.