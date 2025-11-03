Mora har haft flera skador på viktiga spelare och med Connor MacEachern fortsatt på skadelistan har klubben valt att agera.

Den 24-årige forwarden Brayden Tracey ansluter och förväntas bli spelklar till efter landslagsuppehållet.

2019 valdes han i första rundan av NHL-draften.

Brayden Tracey. Foto: Skärmdump/montage

Skadeläget har varit digert i Mora den senaste tiden och med Connor MacEachern fortsatt skadad agerar klubben.

Den 24-årige forwarden Brayden Tracey ansluter till truppen inom kort och spelar med laget säsongen ut. Tracey spelade för tre klubbar under fjolårssäsongen – Bakersfield Condors i AHL, Jukurit i Liiga och HC Slovan Bratislava i den slovakiska högstaligan.

24-åringen valdes som nummer 29 i NHL-draften 2019 och har gjort fem säsonger i farmarligan AHL. Forwarden har noterats för 84 poäng (30+54) på 188 matcher i AHL, han har också gjort en match för Anaheim Ducks i NHL.

”Brayden är en offensivt skicklig spelare som kan användas både som center och ytterforward. Vi uppskattar hans karaktär och tror att han kan bli en viktig pusselbit i vårt offensiva spel”, skriver Mora på sin hemsida.

Forwarden ansluter till laget inom kort och förväntas bli spelklar till efter landslagsuppehållet.

