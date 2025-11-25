Snuvas på SHL-lånet: ”En märklig situation”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Mora tackade ja till att ta in Martin Johnsen på lån från HV71.

I stället hamnade fjolårets succéspelare i AIK.

– Martin tackade nej till oss av någon anledning, säger sportchefen Andreas Hägglund till Mora Tidning.

Andreas Hägglund och Martin Johnsen. Foto: Bildbyrån

Martin Johnsen lämnade Mora för spel i HV71 inför den här säsongen, trots att den norske forwarden hade två år kvar på avtalet med den allsvenska klubben. När Johnsen nu skulle lånas ut från SHL-klubben fick den allsvenska klubben frågan om att ta in Johnsen, vilket man enligt sportchefen Andreas Hägglund tackade ja till.

Då valde Johnsen att nobba en återkomst till Mora för spel i AIK.

– Vi tackade inte nej. Vi fick frågan söndag kväll och svarade ja. Måndag morgon var det ett nej. Martin tackade nej till oss av någon anledning, så det var en märklig situation från start till mål, säger sportchefen Andreas Hägglund till Mora Tidning.

Uppges ha samlat in pengar

Enligt Expressen har Mora samlat in 200 000 kronor från bland annat sponsorer för att kunna plocka in 21-åringen i truppen.

Hägglund sticker inte under stol med att han är besviken på situationen.

– Det är klart jag är det, säger han.

Johnsens låneavtal med AIK sträcker sig fram till den 15 februari.

På 22 matcher med HV71 har den norske 21-åringen producerat fem poäng (1+4) den här SHL-säsongen. Förra säsongen stod norrmannen för 47 poäng på 49 matcher i Mora.