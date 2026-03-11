Överkörda i ödesmatchen: ”För jävla dåligt”

Mora måste vinna i kväll för att hålla säsongen vid liv.

Då ligger de under med 4-0 och Södertälje har 18-0 (!) i skott efter första perioden.

– Det är tungt som fan, rent ut sagt för jävla dåligt, säger Morabacken Martin Fransson till TV4.

Martin Fransson är kritisk mot Moras spel efter överkörningen. Foto: TV4/Skärmdump & Kenta Jönsson/Bildbyrån

Södertälje skaffade sig fördel i åttondelsfinalen mot Mora efter att ha vunnit den första matchen med 2-0 borta. Därmed hade laget två matchbollar hemma i Scaniarinken och i kväll skulle ha laget chansen att säkra kvartsfinal i HockeyAllsvenskan vid en seger. Mora var således piskade att vinna för att hålla serien vid liv.

Då rivstartade SSK rejält och körde över Mora i första perioden. Teemu Väyrynen gjorde 1-0 efter redan två minuters spel. Blott dryga minuten senare kom även 2-0 när Henrik Eriksson blev målskytt för hemmalaget. Det skulle sedan bli ännu värre för dalalaget i Södertälje. Sebastian Dyk klev fram och gjorde först både 3-0 och sedermera även 4-0 innan den första perioden var slut.

Det var märkbart frustrerat i Mora som drog på sig ett flertal utvisningar, men alla Södertäljes mål kom däremot i lika styrka.

Sågar laget: ”Rent ut sagt för jävla dåligt”

När den första perioden var färdigspelade var ställningen alltså 4-0 till Södertälje. Hemmalaget vann också skotten med otroliga 18-0 under de första 20 minuterna.

– Det är tungt som fan. Vi hjälper inte Hellgren (målvakten Marcus Hellgren Smed) någonting och tar inte bort några klubbor framför mål. Det är rent ut sagt för jävla dåligt. Vi snackar innan om att vi ska komma ut och vara förberedda. Sedan står det 2-0 efter tre minuter, det är för dåligt, säger Martin Fransson till TV4.

Tvåmålsskytten Sebastian Dyk var, av förståeliga skäl, desto nöjdare med spelet under första perioden.

– Det är en jättebra period av oss. Vi kommer ut med fart och fläkt, både på isen och på läktaren. Jag tycker att vi är aggressiva och tar pucken mot mål, vi spelar hockey där ute. Alla kedjor trycker på, bra i skridskoåkningen, ligger rätt i försvaret och anfaller tillsammans. Det gäller att fortsätta med det nästa period också, säger Dyk.

Till den andra perioden valde sedan Mora att byta ut målvakten Marcus Hellgren Smed och i stället sätta in Tobias Johansen Breivold i kassen.

Matchen pågår!

