Sköna islossningen – i krossen

Patrick Røbru Elvsveens Mora fick rejäl islossning.

Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån

Mora IK stod för en sprudlande offensiv uppvisning hemma i Wibe Arena när IK Oskarshamn besegrades med hela 6–2 i HockeyAllsvenskans nionde omgång. Dala-laget skaffade sig tidigt ett grepp om matchen och släppte det aldrig.

Hemmalaget gick ifrån till en 2–0-ledning redan i den första perioden efter mål i numerärt överläge av Damien Giroux och ett snyggt avslut från Nils Juntorp. Målfesten fortsatte i den andra akten där Svante Sjödin utökade i boxplay till 3–0. Calle Karlsson reducerade för Oskarshamn, men Ryland Mosley klev sedan fram och satte två raka puckar för Mora – varav det andra i powerplay till 5–1. Målet fick gästerna att byta ut målvakten Axel Nyman mot Emil Vuorio. Joel Svensson hyvlade av avståndet något före pausvila, men närmare än så kom aldrig Oskarshamn.

I den tredje perioden spikade Patrick Røbru Elvsveen slutresultatet till 6–2 och säkrade tre kassaskåpssäkra poäng för hemmalaget inför 1 386 åskådare.

Matchfakta Mora – Oskarsham

Mora IK – IK Oskarshamn 6–2 (2–0, 3–2, 1–0)

Första perioden: 1–0 (13.01) Damien Giroux (Ryland Mosley, Hampus Larsson), 2–0 (17.55) Nils Juntorp (Karl Umegård, Isak Salqvist)

Andra perioden: 3–0 (21.05) Svante Sjödin (Patrick Røbru Elvseen), 3–1 (28.55) Calle Karlsson (Matthew Brown, Ludvig Georgsson), 4–1 (29.58) Ryland Mosley (Hampus Larsson, Albin Udd), 5–1 (33.44) Ryland Mosley (Oliver Tärnström, Marcus Karlström), 5–2 (35.52) Joel Svensson (Hugo Allvin, Filiph Engsund)

Tredje perioden:

6–2 (53.38) Patrick Røbru Elvseen (Oliver Tärnström, Svante Sjödin)

Skott: 25–21 (9–6, 10–6, 6–9)

Utvisningar: Mora 3x2 min – Oskarshamn 4x2 min

Räddningsprocent: Mora (Tobias Johansen Breivold) 90,48% – Oskarshamn (Axel Nyman 70,59%, Emil Vuorio 87,50%)

Publik: 1 386 personer i Wibe Arena