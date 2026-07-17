Klar för AIK: "Jag kommer hit för att vinna"

Viktor Lennartsson är klar för AIK. Foto: Bildbyrån (montage).

Vid deadline för övergångar, i februari, bytte Viktor Lennartsson BIK Karlskoga mot Mora IK. Det blev dock bara åtta matchers spel innan säsongen tog slut i play-in mot SSK.

Nu har den allsvenske profilen gjort klart med en tredje klubb på kort tid.

Precis som Expressen tidigare rapporterat kliver Viktor Lennartsson in i AIK Hockey för att bidra med sitt hårda arbete. Idag som tolfte forward i laguppställningen.

– Det känns riktigt bra, det ska bli kul att åka ut på Hovet och inte bli utbuad som man har varit van vid tidigare, säger han själv på lagets sajt och fortsätter:

– Jag ser väldigt mycket fram emot säsongen, jag kommer till ett lag med många bra spelare och en spelidé som jag gillar. Jag kommer hit för att vinna!

Lasse Johansson om Lennartsson: "Värdesätter högt"

Viktor Lennartsson, fostrad i Färjestad, har under senare tid främst blivit känd för sitt sätt att ta sig in under skinnet på Karlskogas motståndare. Det var där han också spelade mellan 2021 och februari 2026.

Kontraktet med AIK är skrivet över en säsong och tröjnumret blir 72.

– Viktor har tydliga egenskaper som vi värdesätter högt. Han är en lagspelare med bra karaktär, hög arbetskapacitet och kommer bidra med mycket energi, säger sportchef Lasse Johansson.