Mora gjorde 1–0 mot Karlskoga i andra minuten. Sedan föll man ihop till hela 1–7 på 40 minuter, och sågades brutalt av egna kaptenen, Tobias Ekberg.

– Det är väl typ OS-guld i antal misstag och förlorade kamper. Så illa är det, säger han i TV4.

”Vi får det så bra man kan få här i nobelhallen. Sen vet jag inte vad som händer…”

När Mora IK:s Georg Weigelt fick på sig TV4:s hörlurar efter första perioden mot Karlskoga var det så det lät. För trots 1–0 hade man sedan släppt in fyra mål under första akten, varav ett i eget powerplay.

Men det skulle även bli värre för Dala-laget i den andra perioden.

När 20 nya minuter var spelade gick Mora in till paus med hela 1–7 på tavlan. Det enorma raset var ett faktum och frustrationen påtaglig, när man även bytt målvakt i minut 33, vid 1–5.

– Vi har inte hängt med i någon av de här perioderna idag. De är fem, sex, sju, åtta, nio, tio nummer större än oss idag. Det är väl typ OS-guld i antal misstag och förlorade kamper. Så illa är det, säger kapten Tobias Ekberg i TV4 och fortsätter om förbättringsområden:

– Det går att peka på vad som helst. Inställning, gå till sig själv, våga spela med pucken – det tycker jag inte vi gör. Det är en kampsport och just nu förlorar vi i kamperna. Det är vad jag kan komma på.

Tobias Ekberg: ”Försöka ha någon heder”

Weigelt hade tidigare varit inne på att Karlskoga var först på alla returer och att man inte hjälpt sin målvakt. Ekberg hade ett tydligt mål för tredje perioden.

– Att inte falla ihop ännu mer. Det är väl vad vi kan försöka påverka. Försöka ha någon heder och försöka vinna sista perioden med 1–0. Det är vårt mål, säger han i sändningen.

Matchen pågår!