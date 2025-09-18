Beskedet: Byter namn på hemmaarenan

Sedan 2020 har Moras hemmaarena gått under namnet Smidjegrav arena.

Till den här säsongen byter arenan namn till Wibe Arena, meddelar klubben.

Smidjegrav arena blir Wibe arena.

Foto: Jens Carlsson/Bildbyrån

Via sin hemsida meddelar Mora IK att klubben byter namn på sin hemmaarena.

Sedan 2020 har arenan gått under namnet Smidjegrav Arena, men från och men den allsvenska premiären mot Björklöven i morgon kommer arenan gå under namnet Wibe Arena.

”För Mora IK är det viktigt att bibehålla men också kunna utveckla våra samarbeten med sponsorer och partners. Därför är vi extra glada då vi genom detta avtal stärker Mora IK och vi skapar dessutom ett mervärde för hela regionen”, säger klubbens försäljningschef Peter Masuhr i ett uttalande på sajten.

Hette Mora ishall fram till elitserieavancemanget

Fram till elitserieavancemanget 2004 hette arenan Mora ishall, innan namnrättigheterna köptes upp av FM Mattsson som ägde rättigheterna för arenanamnet fram till 2015. Därefter hette arenan Smidjegrav arena mellan 2015 och 2017, innan Jalas köpte rättigheterna och hade sitt namn på arenan till 2020.

Hösten 2021 behöll Mora namnet Smidjegrav arena tack vare en insamling, där den nya namnsponsorn Wibe gick in med hälften av pengarna som krävdes för att klubben skulle kunna bevara det tidlösa namnet medan resten samlades in via privatpersoner och andra företag.

Smidjegrav är platsen i Mora som arenan är byggd på.