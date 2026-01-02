Mora är inne i en ekonomisk kris. Dalaklubben hade budgeterat för en vinst med 800 000 kronor – men ser nu ut att gå back tre miljoner. Nu meddelar de att man instiftar ett åtgärdspaket.

Det har länge varit känt att Mora har ekonomiska problem. Dalaklubben har bland de lägsta lönebudgeterna i ligan och har under de senaste åren haft en sviktande publik. Det trots sportsliga framgångar. Nu går klubben också ut med ett sparpaket för att få in mer pengar och minska utgifterna.

Klubben säger att man i januari måste få in en miljon kronor för att stärka likviditeten.

Bakgrunden till det nya åtgärdspaketet är bland annat att man budgeterade för en vinst på 800 000 kronor den här säsongen, men nu istället ser ut att gå med en förlust på tre miljoner. Anledningarna till det är, enligt klubben, högre lönekostnader än budgeterat och lägre biljettintäkter, färre sålda säsongskort och lägre sponsorintäkter än vad man hade planerat för.

”Styrelsen ser mycket allvarligt på den uppkomna situationen, och vår absoluta ambition är att vi med dessa åtgärder ska kunna vända det prognostiserade underskottet till en ekonomi i balans under innevarande verksamhetsår,” skriver de på sin hemsida.

