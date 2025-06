Damspelarna säger ifrån: ”Det är motbjudande”

Mora IK:s damlag hotas av nedläggning. Nu ryter spelarna själva ifrån – mot klubbdirektör Johan Strömwall.

– Det verkar gå jättebra att samla pengar för herrlaget, men att göra minsta krafttag för att skapa bättre förutsättningar för damerna, det har nog inte ens kommit på tal, säger målvakten Ida Winkler till Falu-Kuriren.

Mora IK:s klubbdirektör Johan Strömwall. Foto: Bildbyrån och Mora Tidning (skärmdump).

”Jag vill inte spekulera, men det känns osäkert – Vi har ambition att ha ett lag med samma budget som förra året, men redan ifjol hade vi för få spelare”



Så lät det under onsdagsmorgonen i Falu-Kuriren när Mora IK:s klubbdirektör Johan Strömwall fick kommentera det faktum att klubbens damlag hotas av nedläggning.



Nu ryter två av lagets spelare ifrån, och menar samtidigt att de blivit motarbetade av klubben, samt fråntas pengar från sponsorer som egentligen var öronmärkta för damverksamheten.



– Det är motbjudande faktiskt. Det känns som att bli nedtryckt, inte ens i skorna, utan ännu längre ner. Det verkar gå jättebra att samla pengar för herrlaget, men att göra minsta krafttag för att skapa bättre förutsättningar för damerna, det har nog inte ens kommit på tal, säger målvakten Ida Winkler till Falu-Kuriren och syftar på det faktum att Mora IK startat en supporterinsamling på 500 000 kronor för att värva spelare till herrlaget i Hockeyallsvenskan.



Strömwall menar, som ni kan läsa ovan, att det inte handlar om ekonomi utan numerär, men Ida Winkler säger ifrån.



– Det är så illa. Inte ens klubb- eller benskyddstejp till matcher får vi av klubben. Vi spelare som kom från Falun, eller andra nya tjejer för den delen, fick inte ens en Mora IK-dress. Det blir inte så snyggt. Det går bra att ragga pengar för att värva toppspelare till herrlaget, men att be bygden om hjälp för att göra ett krafttag för damlaget. Det har det aldrig varit tal om, säger hon till FK.



Målvakten kritiserar även det faktum att klubben inte eftersökt spelare via sina kanalar, och att det finns damspelare i Dalarna som vill spela hockey.

Nekade sponsorerna: ”Fick verkligen skämmas”

Ekonomin i Mora IK har varit på tapeten under en längre tid, men under slutspelet i mars gästade Johan Strömwall studiosändningen i TV4 och berättade att klubben skulle klara elitlicensen.



– Läget i somras var närmast konkursmässigt och med en helt ny styrelse. Jag kom in några månader senare. Vi har fått jobba hårt, spara, gå ner på personal. Det är ganska långsam materia, men vi är på god väg att få bra kontroll. Vi är inte på plus än, men det kommer att bli så framöver, sade han då.



I en insändare i Mora tidning, som damlagets lagkapten, Ellinor Wikström, själv skrivit man man samtidigt läsa att Mora IK nekat sponsorer som velat hjälpa damerma.



– Vi fick till oss att damverksamheten skulle få en egen kassa. Då skulle vi leta sponsorer och då frågade jag flera stycken, säger Ellinor. Jag fick verkligen skämmas när de jag pratade med sa att klubben nekat dem. Det funkade inte så, hade de sagt, berättar hon.