Mora bröt sju (!) matcher långa förlustsviten

Mora-seger med 4–1 mot Nybro

Ethan De Jong avgjorde för Mora

Nybros tredje raka förlust

Efter sju förluster i rad för Mora i hockeyallsvenskan kom en ljusning. Borta mot Nybro kom det efterlängtade trendbrottet. Matchen i Liljas Arena slutade 1–4 (0–0, 0–3, 1–1).

Nybro–Mora – mål för mål

Den första perioden slutade 0–0. Mora stod för tre raka mål i andra perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 9.32. 9.38 in i tredje perioden slog Travis Treloar till på pass av Filip Björkman och Kristoffer Gunnarsson och ökade ledningen.

Nybro reducerade till 1–4 med 1.34 kvar att spela genom Joachim Rohdin framspelad av Tim Lindfors och Felix Olsson. Men mer än så orkade Nybro inte med.

I tabellen innebär det här att Nybro nu ligger på tionde plats i tabellen. Mora är på tolfte plats.

På fredag 21 november 19.00 spelar Nybro hemma mot Modo Hockey och Mora borta mot Troja-Ljungby.

Nybro–Mora 1–4 (0–0, 0–3, 1–1)

Hockeyallsvenskan, Liljas Arena

Andra perioden: 0–1 (25.11) Filip Björkman (Brayden Tracey, Travis Treloar), 0–2 (25.44) Ethan De Jong (Connor Maceachern), 0–3 (34.43) Jesper Norbäck (Hampus Larsson).

Tredje perioden: 0–4 (49.38) Travis Treloar (Filip Björkman, Kristoffer Gunnarsson), 1–4 (58.26) Joachim Rohdin (Tim Lindfors, Felix Olsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nybro: 1-0-4

Mora: 1-1-3

Nästa match:

Nybro: Modo Hockey, hemma, 21 november

Mora: IF Troja-Ljungby, borta, 21 november