Modos besked - då kan nyförvärvet debutera

Jackson Jutting är värvad till Modo för att bli en ledande spelare. Under fredagen anlände amerikanen till Örnsköldsvik och gjorde under måndagen sin första träning med laget. Jutting stod för 75 poäng på 83 matcher i ECHL förra säsongen och beskrivs som en hårt jobbande forward.

– Karaktären och hur han är som person känns jättebra. Elias (Rosén) har spelat ihop med honom och vittnat om det också. Hela laget är byggt på grabbar som jobbar hårt och han faller in i det, säger Mikael Karlberg.

Då kan Jutting debutera

Under tisdagen möter Modo Luleå Hockey i en träningsmatch. Modo-supportarna ser dock ut att få vänta på Juttings debut, då han inte ser ut att vara med i tisdagens matchtrupp.

– Vi ska ge honom en schysst start, inte direkt gå ut och låta honom stöta på SHL-motstånd efter någon träning. Jag vill inte riskera skador heller, säger Karlberg.

Istället ser nyförvärvet ut att debutera i "surströmmingsderbyt" mot Timrå IK på fredag kväll.

– Tanken har hela tiden varit det. Om allt går som det ska så spelar han då.