MoDo vinner – förvärrar Karlskogas kris

Elton Hermansson blev segerskytt för MoDo mot BIK Karlskoga. Foto: Jonas Forsberg / BILDBYRÅN

Foto: BILDBYRÃ N

MoDo Hockey gick upp till en 2–0-ledning i den första perioden efter mål av August Berg och Carl Mattsson. Hemmalaget utökade sedan till 3–0 genom Elton Hermansson i powerplay i början av den tredje perioden.

BIK Karlskoga gav dock inte upp. Jonathan Hermansson reducerade till 3–1 och Carson Golder satte ytterligare en puck bakom Adam Werner till 3–2 med drygt fem minuter kvar att spela.

Gästerna jagade därefter en kvittering och plockade ut målvakten Olof Lindbom. Det straffade sig när Sebastian Ohlsson satte 4–2 i tom bur med tolv sekunder kvar.

Adam Werner räddade 29 av 31 skott för MoDo, medan Olof Lindbom stoppade 31 av 34 skott för Karlskoga.

För BIK Karlskoga innebär nederlaget lagets sjätte raka förlust.

MoDo ligger fyra i den allsvenska tabellen medan BIK Karlskoga återfinns på tionde plats.