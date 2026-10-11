Hockeyallsvenskan

MoDo vinner – förvärrar Karlskogas kris

Publicerad 11 oktober 2026 19:08
Hockeysverige
Hockeysverige
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MoDo besegrar BIK Karlskoga med 4–2 i Hockeyallsvenskan. Därmed har fjolårsfinalisten från Värmland förlorat sex raka matcher.

Elton Hermansson blev segerskytt för MoDo mot BIK Karlskoga. Foto: Jonas Forsberg / BILDBYRÅN
Elton Hermansson blev segerskytt för MoDo mot BIK Karlskoga. Foto: Jonas Forsberg / BILDBYRÅN
Foto: BILDBYRÃN

MoDo Hockey gick upp till en 2–0-ledning i den första perioden efter mål av August Berg och Carl Mattsson. Hemmalaget utökade sedan till 3–0 genom Elton Hermansson i powerplay i början av den tredje perioden.

BIK Karlskoga gav dock inte upp. Jonathan Hermansson reducerade till 3–1 och Carson Golder satte ytterligare en puck bakom Adam Werner till 3–2 med drygt fem minuter kvar att spela.

Gästerna jagade därefter en kvittering och plockade ut målvakten Olof Lindbom. Det straffade sig när Sebastian Ohlsson satte 4–2 i tom bur med tolv sekunder kvar.

Adam Werner räddade 29 av 31 skott för MoDo, medan Olof Lindbom stoppade 31 av 34 skott för Karlskoga.

För BIK Karlskoga innebär nederlaget lagets sjätte raka förlust.

MoDo ligger fyra i den allsvenska tabellen medan BIK Karlskoga återfinns på tionde plats.

Matchfakta
MoDo
4
BIK Karlskoga
2
1
2
3
Tot.
MoDo
2
0
2
4
BIK
0
0
2
2

Mål

Tid Period Målskytt Assist
09.12 P1 August BergMoDo (3) Hugo Hallin, Linus Nässén
15.37 P1 Carl MattssonMoDo (7) Anton Lundmark, Arvid Caderoth
46.10 P3 Elton HermanssonPPMoDo (5) Troy Bourke, Adam Werner
48.10 P3 Jonathan HermanssonBIK (1) Eero Teräväinen, Lucas Ölvestad
54.21 P3 Carson GolderBIK (3) Nicholas Pastujov, Onni Käyhkö
59.48 P3 Sebastian OhlssonENGMoDo (1) Oscar Pettersson, Bryan Yoon

Målvakter

Målvakt Räddningar Räddningsprocent
Adam WernerMoDo 29/31 93,55 %
Olof LindbomBIK Karlskoga 31/34 91,18 %
PP = powerplay · ENG = mål i tom bur

Den här artikeln handlar om:

MoDo HockeyBIK Karlskoga