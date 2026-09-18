Domaren skadad - tvingas lämna planen

Mikael Nord tvingades lämna isen.

Foto: Daniel Eriksson / Bildbyrån.

Det har varit en händelserik premiär i Leksand.

Det började med att pyroteknik antändes i Södertälje SKs klack. Spelet gick igång men efter bara ett byte tvingades samtliga evakuera sedan brandlarmet gick. Drygt 40 minuter senare kom sedan matchen igång igen. Det var då hemmalaget som var bäst och gjorde både 1-0 och 2-0 i den första perioden.

Målskyttar var då Carter Berger och Patrik Zackrisson.

Mikael Nord tvingades lämna matchen

I den andra perioden blev det en svängig tillställning med få spelavbrott. Där inte minst de båda målvakterna Love Härenstam och Marcus Gidlöf spelade bra. Med fem minuter kvar av perioden skedde sedan en kollision i Södertäljes zon.

Den tog illa på huvuddomaren Mikael Nord som blev liggandes.

Efter ett spelavbrott åkte sedan domaren av planen i smärtor, men han kunde ta sig av isen av egen maskin. Matchen fortsatte sedan med tre domare på planen. Där Fredrik Rönnberg fick vara ensam huvuddomare.

I periodpausen kom också TV4 med beskedet att Mikael Nord inte kommer att återvända till matchen.

Matchen pågår och Leksand leder med 2-0.