MoDo öppnar för SHL-lånet: ”Det beror på när…”

MoDo lånade Jani Lampinen från Skellefteå i en match.

Nu svarar Henrik Gradin på om Lampinen kan återvända till MoDo senare under säsongen.

– Det beror på när Linus Söderström är tillbaka, säger Gradin till Örnsköldsviks Allehanda.

Henrik Gradin svarar om Jani Lampinen kan återvända till MoDo senare under säsongen. Foto: Bildbyrån

I måndagens bortamatch mot Mora valde MoDo en annorlunda lösning. Klubben ville vila förstamålvakten Adam Werner och i stället för att ställa backupen Edvin Olofsson i mål lånade MoDo in Jani Lampinen från Skellefteå.

Lampinen vaktade sedan kassen mot sin förra klubb Mora på trettondagsafton. Han räddade 18 av 21 skott och tog sin första seger för säsongen eftersom MoDo vann matchen med 6-3.

– Jag tycker han gjorde en jättebra match, såg otroligt laddad ut, säger MoDos sportchef Henrik Gradin till Örnsköldsviks Allehanda om Lampinen.

Henrik Gradin svarar om Jani Lampinen

Jani Lampinen var tillbaka och agerade båsdörrsöppnare för Skellefteå redan i gårdagens SHL-match borta mot Leksand. Finländaren har annars haft en tuff säsong i Västerbotten med sex förluster på sex matcher och klena 83,5 i räddningsprocent samt 3,40 insläppta mål per match.

Till kvällens match spelar MoDo återigen med målvaktsparet Adam Werner och Edvin Olofsson. Nu svarar däremot Henrik Gradin på möjligheten att eventuellt plocka tillbaka Lampinen i ett senare skede av årets säsong.

– Det får vi se. Just nu har Skellefteå två målvakter, då är det väl inte aktuellt. Det beror på när Linus Söderström är tillbaka, men det är ingenting vi vet något om, säger Gradin.

Det kan alltså bli så att Jani Lampinen får göra fler matcher i MoDo och HockeyAllsvenskan.

– Vi får se. Nu fick vi se lite av honom och det är där vi är, säger Henrik Gradin.

