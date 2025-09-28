MoDo var illa ute efter 0-2-underläge tidigt borta mot skrällaget Almtuna.

Men storfavoriten vände och lyckades vinna med 3-2.

– Jävligt kul med mycket publik, mycket Ö-vikare och MoDo-fans, det kändes nästan som en hemmamatch, säger segerskytten Måns Carlsson till TV4.

Måns Carlsson gjorde vinstmålet för MoDo i Uppsala. Foto: Jonas Forsberg/Bildbyrån & TV4/Skärmdump

Almtuna har fått en succéstart på säsongen med tre raka vinster. Nu ställdes dock Uppsala-laget inför ett tufft test när ett revanschsuget MoDo, efter 8-0-förlusten mot Oskarshamn senast, var på besök i Gränbyhallen.

Precis som flera gånger tidigare under säsongsstarten inledde MoDo matchen svagt och det kunde hemmalaget utnyttja. Efter ett läckert klapp-klapp-spel kunde succéspelaren Mikkel Øby-Olsen raka in 1-0 för Almtuna. Bara 23 (!) sekunder senare kom även 2-0 till hemmalaget sedan Albin Eriksson forcerat in pucken bakom Adam Werner och ett chockat MoDo försökte sedan samla sig.

Almtuna chockade MoDo när man tryckte dit två mål inom loppet av 23 skeunder 👀



Streama HockeyAllsvenskan på TV4 Play 📺 pic.twitter.com/GEbkogpIuQ — TV4 Hockey (@TV4_Hockey) September 28, 2025

Almtuna var klart bättre under matchens första 15 minuter och hade bud på fler mål. Men i slutet av perioden hittade MoDo in i matchen mer och 41 sekunder innan paus kunde Jesper Olofsson reducera till 2-1 genom att slå in en retur.

– Det är en relativ dålig period av oss. Detta är väl fjärde matchen i rad som vi har problem i starten av matchen. Det är skönt att hänga en här i slutet och vrida tillbaka lite. Vi måste upp, säger Olofsson till TV4 i pausen.

MoDo vänder och vinner i Uppsala

Tidigt i mittperioden kunde MoDo sedan även kvittera. Jacob Bengtsson slängde in pucken mot mål och där dyker Milton Gästrin upp och 18-åringen styr in sitt andra mål för säsongen för 2-2 i matchen. Almtuna tog dock sedan spelet mer och mer igen men 2-2 stod sig perioden ut, trots 22-14 i skott till hemmalaget. Halvvägs in i tredje perioden fullbordade MoDo vändningen. Den här gången var det Måns Carlsson som påpassligt höll sig framme och styrde in 2-3 för att ge bortalaget ledningen.

MoDo tog över matchen helt efter målet och Almtuna kom knappt till några lägen alls under slutet av matchen. Därmed kunde MoDo hålla undan för att vinna med 3-2 och revanschera sig efter 8-0-smällen i fredags.

– Det är kul att vi kan visa att vi har karaktär i laget och kan vända skutan här. Jävligt kul med mycket publik också, mycket Ö-vikare och MoDo-fans, det kändes nästan som en hemmamatch. Det ger en extra kick till oss, helt klart, säger Måns Carlsson till TV4 efter segern.

MoDo hänger nu på i toppen med tre vinster på fyra matcher så här långt, endast obesegrade lagen Björklöven och Karlskoga är före MoDo i tabellen. För Almtuna var detta säsongens första förlust efter en stark inledning i HockeyAllsvenskan.

Almtuna – MoDo 2–3 (2-1,0-1,0-1)

Almtuna: Mikkel Øby-Olsen, Albin Eriksson.

MoDo: Jesper Olofsson, Milton Gästrin, Måns Carlsson.

Source: HOCKEYALLSVENSKAN League Page @ Elite Prospects