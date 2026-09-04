MoDo överkörda – kastar in debutant: "Inte godkänt"

MoDo åkte på en tuff smäll i träningsmatchen mot Timrå.

Foto: Sportbladet/Skärmdump

MoDo har ett tufft schema på försäsongen med flera matcher mot SHL-motstånd. De har då ändå lyckats besegra Björklöven med 1-0 samt åkt på knappa förluster, 1-3 respektive 1-2, mot Skellefteå och Luleå den senaste tiden.

Men under fredagskvällens "surströmmingsderby" mot rivalen Timrå åkte MoDo på en rejäl smäll.

Timrå fick spela två tidiga powerplays i matchen där Linus Eriksson först petade in en retur för 0-1. Sedan kom 0-2, återigen i PP-spel, bara minuten senare när Dylan McLaughlin sköt ett skott från snäv vinkel som gick i nät bakom MoDo-keepern Jakob Hellsten. 0-2 redan efter tre minuters spel och värre skulle det bli för MoDo.

Magnus Pääjärvi sköt 0-3 och senare kunde David Lilja också göra mål för 0-4. MoDo-tränaren Mikael Karlberg valde då att ta timeout och han bytte också målvakt. Efter fyra insläppta mål på tolv minuter fick Jakob Hellsten utgå och in kom i stället 19-årige Markus Skröder, som är son till ikonen Per-Åge Skröder, och därmed fick göra A-lagsdebut för MoDo.

Victor Berglund om MoDos kollaps: "Det är frustrerande"

Skröder höll tätt i nästan sex minuter innan MoDo slarvade i egen zon och en felpassning hamnade hos Marcus Westfält som lade in 0-5. Efteråt vädrade MoDo-backen Victor Berglund sin besvikelse över lagets insats.

– Nej för fan, det är inte godkänt. Jag tycker att vi ger dem två eller tre mål. Vi passar bort oss i egen zon som gör att de får bra lägen. Sedan har de något mål i powerplay också. Det är inte godkänt och det ska bli bättre här i andra och tredje, säger Berglund till Sportbladet i pausen och fortsätter:

– Det spelar ingen roll att det är försäsong. Det är match som match och det gäller att vara beredd när pucken släpps och det var vi inte. Det är därför som det är 5-0. Det är klart att det är frustrerande men vi måste försöka släppa det och fokusera på vårat under de sista 40 minuterna.

I andra perioden lyckades MoDo sedan snygga till siffrorna när just Victor Berglund blev målskytt. Sedan kunde MoDo reducera återigen, då genom nyförvärvet Troy Bourke, för att ge ställningen 2-5. Timrå utökade sedan mot slutet av perioden när Reid Gardiner satte 2-6. Innan periodens slut kom Dylan McLaughlin även att göra sitt andra mål i matchen för Timrå.

Matchen pågår!