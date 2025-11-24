MoDo nära förlängning med ”Hinken”

MoDo är nära att utnyttja klasulen som förlänger Henrik Gradins kontrakt.

Detta enligt uppgifter från Expressen.

– Vi har försökt göra allt i rätt ände från bägges sidor. Vi har inte diskuterat klart alla detaljer i avtalet, utan det har varit mer fokus på riktning, målsättning och kravbilder, berättar Gradin för tidningen.

Modos sportchef Henrik Gradin poserar för ett porträtt den 4 augusti 2023 i Örnsköldsvik.

Foto: Jonas Forsberg / BILDBYRÅN / COP 71 / / www.jfp.se

MoDos säsongsstart i Hockeyallsvenskan har varit allt annat än övertygande. Men laget slåss i toppen som väntat ändå. Men eftersom det börjar närma sig slutet av november, så har en viktig framtidsfråga kommit upp på tapeten.

Som bekant för många, sitter sportchefen Henrik Gradin på ett utgående avtal. Ett avtal som behöver förlängas innan november månads slut för att gälla över nästa år.

Duons framtid har varit uppe för diskussion

Som Expressen rapporterade tidigare i dag, närmar sig en lösning mellan klubben och sportchefen. Han väntas bli kvar åtminstone över nästa säsong. Liknande uppgifter har nått Hockeysverige.se.

– Vi har försökt göra allt i rätt ände från bägges sidor. Vi har inte diskuterat klart alla detaljer i avtalet, utan det har varit mer fokus på riktning, målsättning och kravbilder, berättar Gradin för Expressen.

Enligt Hockeysveriges uppgifter har framtiden för Henrik Gradin och tränaren Mattias Karlin diskuterats under hösten. Båda sitter på utgående avtal och efter att man åkt ur SHL i våras och fått en något undermålig start på Hockeyallsvenskan, verkar man nu ha tagit ett beslut kring ”Hinken”.