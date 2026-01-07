”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

David Granberg lånas ut av Luleå Hockey.

Han kommer att spela i allsvenska MoDo Hockey framöver.

– Det ska bli väldigt intressant att se vad han kan göra i HockeyAllsvenskan, säger MoDos sportchef Henrik Gradin.

David Granberg lånas ut för spel i MoDo framöver. Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån

MoDo stärker upp sitt lag med en talangfull spelare.

Under onsdagskvällen bekräftar klubben att de plockar in 20-årige David Granberg på lån från Luleå. Han ansluter på dispens, vilket innebär att han kommer att kunna gå fritt mellan klubbarna fram till deadline för övergångar, 15 februari. Ifall Luleå skulle hämta hem honom efter det kan han inte återvända till MoDo igen den här säsongen.

– Planen är att han ska spela för oss mot Oskarshamn på fredag och sedan spela för Luleå i CHL på tisdag. Efter det, i slutet på nästa vecka, blir han mest troligt kvar hos oss, säger MoDos sportchef Henrik Gradin.

David Granberg ansluter till MoDo

I fjol kom David Granberg upp och imponerade i Luleå. Han spelade till sig en ordinarie plats i SHL och stod för tio poäng (6+4) på 43 matcher. Han var även med på hela resan till SM-guldet där han gjorde 1+3 på 17 slutspelsmatcher. Granbergs spel ledde även till att han tog en plats i Sveriges JVM-trupp förra året. Han stod för en stark turnering med 2+4 på sju matcher med Juniorkronorna.

Den här säsongen har Granberg däremot hamnat snett i Luleå. Han har endast gjort 1+4 på 32 matcher där han har fått begränsat med istid. Sedan mitten av december har David Granberg också varit helt bänkad av Luleå och inte fått spela alls. Det leder nu alltså till att han lånas ut till MoDo.

– Det är en spelskicklig center som också kan spela ytterforward. Han spelar otroligt moget för sin ålder och det ska bli väldigt intressant att se vad han kan göra i HockeyAllsvenskan, säger Henrik Gradin.

Source: David Granberg @ Elite Prospects