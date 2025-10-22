MoDo vann toppmötet – tack vare stjärnan

Modo Hockey segrade – 3–2 efter förlängning

Modo Hockeys sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Tyler Kelleher avgjorde för Modo Hockey

Det var två topplag som möttes i hockeyallsvenskan under onsdagen när Kalmar tog emot andraplacerade Modo Hockey. Modo Hockey vann matchen med 3–2 (1–0, 1–1, 0–1, 1–0) efter förlängning.

Tyler Kelleher stod för Modo Hockeys avgörande mål efter bara 25 sekunder i förlängningen.

Segern var Modo Hockeys sjunde på de senaste åtta matcherna.

Kalmar–Modo Hockey – mål för mål

Carl Mattsson gjorde 1–0 till Modo Hockey efter bara 1.00 assisterad av Jakob Norén och Alexander Swetlikoff. Kalmar kvitterade till 1–1 genom Liam Hawel i början av andra perioden i andra perioden.

Modo Hockey gjorde 1–2 genom Alexander Swetlikoff efter 7.22. Mathias Wigley kvitterade för Kalmar tidigt i tredje perioden på pass av Jesper Lindén. I förlängningen tog det 25 sekunder till Modo Hockey avgjorde till 3–2. Stor matchhjälte blev Tyler Kelleher.

Båda lagen har nu fyra vinster och en förlust på de senaste fem matcherna, Kalmar med 24–7 och Modo Hockey med 16–11 i målskillnad. Det här var Kalmars andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Modo Hockeys tredje uddamålsseger.

Resultatet innebär att Kalmar ligger kvar på tredje plats och Modo Hockey på andra plats i tabellen.

Fredag 24 oktober spelar Kalmar hemma mot Oskarshamn 19.00 och Modo Hockey mot Bik Karlskoga hemma 20.30 i Hägglunds Arena.

Kalmar–Modo Hockey 2–3 (0–1, 1–1, 1–0, 0–1)

Hockeyallsvenskan, Hatstore Arena

Första perioden: 0–1 (1.00) Carl Mattsson (Jakob Norén, Alexander Swetlikoff).

Andra perioden: 1–1 (24.00) Liam Hawel (Tobias Aronsson), 1–2 (27.22) Alexander Swetlikoff (Måns Carlsson, Milton Gästrin).

Tredje perioden: 2–2 (40.16) Mathias Wigley (Jesper Lindén).

Förlängning: 2–3 (60.25) Tyler Kelleher.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kalmar: 4-1-0

Modo Hockey: 4-1-0

Nästa match:

Kalmar: IK Oskarshamn, hemma, 24 oktober

Modo Hockey: BIK Karlskoga, hemma, 24 oktober