MoDo tuffar på – gick på knock

Modo Hockey vann med 6–2 mot Nybro

Emil Larsson avgjorde för Modo Hockey

Andra raka segern för Modo Hockey

Hemmalaget Modo Hockey segrade i Hägglunds Arena mot Nybro i hockeyallsvenskan. 6–2 (2–0, 3–1, 1–1) slutade matchen på onsdagen.

Modo Hockey tog därmed andra raka segern, efter 3–1 mot Östersunds IK i premiären.

Modo Hockey–Nybro – mål för mål

Modo Hockey tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av bara tre minuter. Modo Hockey ökade ledningen till 3–0 genom Emil Larsson efter 0.24 i andra perioden.

Nybro reducerade dock till 3–1 genom Måns Krämer efter 7.55 av perioden.

Modo Hockey gjorde dock två mål och gick från 3–1 till 5–1, målen av Linus Andersson och Oscar Pettersson. Efter 4.26 i tredje perioden ökade Modo Hockey på till 6–1 genom Jesper Olofsson.

Kalle Holm reducerade förvisso, men närmare än 6–2 kom inte Nybro. Modo Hockey tog därmed en stabil seger.

Modo Hockeys David Rundblad hade tre assists.

I nästa match, fredag 26 september, har Modo Hockey Oskarshamn borta i Be-Ge Hockey Center 20.30, medan Nybro spelar hemma mot Västerås 19.00.

Modo Hockey–Nybro 6–2 (2–0, 3–1, 1–1)

Hockeyallsvenskan, Hägglunds Arena

Första perioden: 1–0 (16.52) Kyle Topping, 2–0 (19.59) Måns Carlsson (Jesper Olofsson, David Rundblad).

Andra perioden: 3–0 (20.24) Emil Larsson (Kyle Topping, David Rundblad), 3–1 (27.55) Måns Krämer (Oscar Nordin, Theo Jacobsson), 4–1 (30.50) Linus Andersson (Victor Berglund, Tyler Kelleher), 5–1 (38.08) Oscar Pettersson (Sebastian Ohlsson, Viktor Persson).

Tredje perioden: 6–1 (44.26) Jesper Olofsson (David Rundblad, Tyler Kelleher), 6–2 (56.55) Kalle Holm (Theo Jacobsson, Juho Liuksiala).

Nästa match:

Modo Hockey: IK Oskarshamn, borta, 26 september

Nybro: Västerås IK, hemma, 26 september