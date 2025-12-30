Bekräftar intresset: ”Hade vi gärna haft hos oss”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Martin Lundberg är klar för en återkomst till Skellefteå.

Nu bekräftar MoDos sportchef Henrik Gradin att man visade intresse för veteranen.

– Martin hade vi gärna haft hos oss med tanke på erfarenheten och vad han har presterat på hög nivå tidigare, säger han till Örnsköldsviks Allehanda.

Martin Lundberg och Henrik Gradin.

Foto: Bildbyrån (Montage)

I mellandagarna stod det klart att Martin Lundberg kommer att återvända till Skellefteå AIK.

I samband med att affären blev klar rapporterade Expressen att både Växjö och MoDo aviserat sitt intresse för 35-åringen – ett intresse som MoDos sportchef Henrik Gradin bekräftar.

– Martin hade vi gärna haft hos oss med tanke på erfarenheten och vad han har presterat på hög nivå tidigare, säger Gradin till Örnsköldsviks Allehanda.

”Uttryckte intresse till hans agent”

Särskilt nära var det emellertid inte att Lundberg skulle hamna i den allsvenska klubben.

– Vi kom aldrig riktigt så långt mer än att vi uttryckte intresse till hans agent. Han bestämde sig först nu för att spela, säger Gradin.

Lundberg har inte spelat något den här säsongen efter att ha lämnat Växjö efter slutspelsuttåget mot Luleå förra våren. 35-åringen missade merparten av säsongen på grund av skada, men återvände till spel i sluttampen av säsongen och spelade samtliga åtta matcher som Växjö spelade i SM-slutspelet.

Vill värva forward och back

Gradin berättar för Örnsköldsviks Allehanda att klubben alltjämt är på jakt efter en backförstärkning och bekräftar att Ryan O’Rourke är en av spelarna som man kollar på. Sedan tidigare har man hämtat in Matt Anderson från ECHL-klubben Idaho Steelheads. Även forwardsförstärkning finns på tapeten för Gradin.

– Det handlar om pengar också, vi ska ha råd. Vi får se vad som finns tillgängligt men i nuläget är det nog en back och en forward, säger han.

MoDo ligger på en fjärdeplats i Hockeyallsvenskan efter 32 spelade matcher med sex poäng upp till tabelltvåan Kalmar samt 19 poäng upp till serieledande Björklöven.

Source: Martin Lundberg @ Elite Prospects