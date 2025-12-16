Sportchefen bekräftar: ”En av backarna vi tittar på”

MoDo är på backjakt.

Nu bekräftar sportchefen Henrik Gradin att klubben jagar 23-årige Ryan O’Rourke.

– Vi gillar det vi ser hos honom och det återstår att se om vi lyckas hitta en lösning, säger han till Örnsköldsviks Allehanda.

Ryan O’Rourke.

Foto: Matthew Helfrich/ZUMA/Imago

Ryan O’Rourke spelade i helgen ett par AHL-matcher med Montréals farmarlag Laval Rocket.

Snart kan han spela i Hockeyallsvenskan med i MoDo. För Örnsköldsviks Allehanda bekräftar sportchefen Henrik Gradin sitt intresse för 23-åringen.

– Det är en av backarna vi tittar på, säger Gradin som inte kan säga hur nära en affär är i dagsläget.

– Jag vet inte. Vi gillar det vi ser hos honom och det återstår att se om vi lyckas hitta en lösning.

Har vunnit JVM-guld med Kanada

Ryan O’Rourke har spelat merparten av den här säsongen i ECHL med Trois-Rivières Lions, där han stått för ett mål på elva matcher. I AHL har det inte blivit några poäng på fem matcher. Fram till den här säsongen var O’Rourke ordinarie i AHL med Iowa Wild, där han ifjol producerade tolv poäng (2+10) på 59 matcher.

På meritlistan har 23-åringen en JVM-turnering med Kanada, där han sommaren 2022 vann guld i mästerskapet i ett lag som innehöll spelare som Connor Bedard, Mason McTavish och Olen Zellweger.

Öppen för August Berg

Tidigare har även August Berg, som lånats in från Djurgården i tre matcher under säsongen, samt Luleås back Kasper Kotkansalo kopplats samman med en flytt till MoDo. Den sistnämnde avskriver Gradin helt och hållet, medan han håller dörren öppen för en återkomst för Berg.

– Berg har vi alltid ögonen på, men det är Djurgården och August som styr. Han var riktigt bra när han var här för ett tag sedan, det är klart att han skulle varit viktig, säger Gradin.

