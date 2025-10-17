Efter en tung start i Södertälje petas nu Mitch Lewandowski ner i hierarkin.

Den tilltänkte spetsforwarden är utanför fyra kedjor i kvällens match mot Almtuna.

Mitch Lewandowski tar inte plats bland tolv forwards i Södertälje. Foto: Johan Axelsson/Bildbyrån

Södertälje har varit en besvikelse i HockeyAllsvenskan så här långt. Förhandsfavoriten har fått en tuff start och ligger utanför en slutspelsplats med bara tio insamlade poäng på nio matcher.

En faktor bakom den tunga starten är att nyförvärven inte har kommit in och levererat som förväntat. Cole Fonstad fick lämna SSK efter bara sex matcher. Frågan är nu om Mitch Lewandowski kan vara näst på tur att försvinna från Södertälje.

Lewandowski värvades till Södertälje och tanken var att han skulle vara en spetsspelare på allsvensk nivå. Han har öst in poäng i ECHL de senaste två säsongerna med hela 50 mål och 138 poäng på 141 matcher. Men i SSK har han inte alls fått igång produktionen. Amerikanen har bara noterats för 1+2 på nio matcher och han har även –8 vilket är delat sämst av alla spelare sett till plus/minus-statistik i HockeyAllsvenskan.

Mitch Lewandowski petas ner av Södertälje

Till kvällens match mot Almtuna väljer därför Södertälje att skaka om rejält i laget. Trots att Carter Ashton saknas efter att ha klivit av med en skada i onsdagens match mot Vimmerby hamnar Mitch Lewandowski utanför tolv forwards. Han får endast agera extraspelare tillsammans med unge centern Karl Sterner som inte är med på fyra kedjor.

Södertälje ändrar i flera kedjeformationer jämfört med den tunga förlusten senast mot Vimmerby. William Wiå flyttas upp till förstakedjan med Patrik Zackrisson och Sebastian Dyk. I andrakedjan tar Hampus Harlestam plats som center mellan Måns Lindbäck och Viktor Liljegren. I tredjekedjan kliver Adam Hesselvall in bredvid Filip Engarås och Filip Holst Persson. En annan tilltänkt spetsspelare, Brett Stapley, flyttas ner till fjärdekedjan där han agerar center mellan Henrik Eriksson och Hugo Zetterlund.

På backsidan saknas Elias Lindgren och Wilhelm Hallquisth lyfts därför upp i backpar med Jonas Ahnelöv. Återigen är det Love Härenstam som får förtroendet mellan stolparna.

Source: Mitch Lewandowski @ Elite Prospects