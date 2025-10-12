Cole Fonstad har haft det tufft i Södertälje under hösten.

Nu bryts kontraktet efter bara sex matcher – och forwarden är redan klar för en ny klubb.

Cole Fonstad lämnar Södertälje och flyttar till Tyskland. Foto: Simon Hastegård/Bildbyrån

Inför säsongen värvades Cole Fonstad till Södertälje med tanken om att kunna bli en spetsforward i HockeyAllsvenskan.

Men kanadensaren har haft det tufft under hösten. Han har varit poänglös under säsongsstarten i SSK och har fått se sin istid minska för varje match. Förra veckan petades han helt och var inte med och spelade mot varken Östersund eller MoDo.

Nu meddelar därför Södertälje att parterna har kommit överens om att bryta kontraktet. Fonstad lämnar SSK med omedelbar verkan.

Cole Fonstad redan klar för ny klubb

25-åringen har dock redan gjort klart med en ny klubbadress. Redan under söndagen presenteras han nämligen av Bietigheim Steelers som spelar i den tyska andraligan.

– Vi är mycket glada över att ha värvat Cole Fonstad. Han är en spelare som med sin vision och sitt engagemang bidrar med precis det vi behöver i vår nuvarande situation. Vi är övertygade om att han kommer att ge nytt liv åt vårt spel och hjälpa oss avsevärt under de kommande veckorna, säger tränaren Alexander Dück.

Cole Fonstad har tidigare spelat i Tyskland, men då i högstaligan DEL. Han tillbringade en och en halv säsong i Straubing Tigers och gjorde 25 poäng på 63 matcher i klubben. Nu återvänder han till Tyskland, men får alltså nöja sig med spel i andraligan.

– Jag är väldigt exalterad över att spela i Tyskland igen och att vara en del av Steelers. Jag har hört mycket bra saker om klubben och fansen, och jag vill ge allt för att hjälpa laget att komma tillbaka på rätt spår, säger Fonstad själv på klubbens hemsida.

Cole Fonstad draftades av Montréal Canadiens i femte rundan av NHL-draften 2018. Han spelade två säsonger i AHL med Cleveland Monsters mellan 2021 och 2023 innan han sökte sig till Europa. I fjol spelade Fonstad i tre olika klubbar då han inledde i tyska Straubing Tigers för att sedan gå till Utah Grizzlies i ECHL och därefter avsluta säsongen i finska Vasa Sport. Nu byter forwarden alltså klubb igen. Det blev bara sex matcher i HockeyAllsvenskan med Södertälje SK.

