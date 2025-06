Miljonsmäll när Almtuna redovisar minusresultat

Under tisdagen håller Almtuna årsstämma för att delvis presentera årsredovisning för koncernen.

Nu menar UNT, som tagit del av det hela, att klubben kommer att redovisa ett minusresultat på nästan 2 miljoner kronor.

– För tre år sedan hade vi ett resultat där vi gick 12,5 miljoner back, börjar Tobias Pehrsson förklara i tidningen.

Tobias Pehrsson och Gränby ishall. Foto: Bildbyrån (montage).

”Spelare bort och spelare in, det är något man får leva med om man ska hålla på med det här. Det är två duktiga spelare och det är klart vi saknar dem på det sättet, men vi får fokusera på de vi har tillgängliga”



Det var orden dåvarande huvudtränaren, Daniel Karlunden, yttrade till hockeysverige.se då säsongen tagit slut i mars. Spelarna som syftades på var Elliot Ekmark och Marcus Karlström, som båda lämnat Uppsala-klubben för spel i SHL med runt en månad kvar av 2024/25.



Nu kommer en miljonsmäll för Almtuna – trots spelarförsäljningarna.



Inför tisdagens årsstämma för bolaget har nämligen UNT tagit del av från årsredovisning för koncernen. En årsredovisning där ett minusresultat på nästan 2 miljoner kronor kan läsas kring verksamhetsåret.



– För tre år sedan hade vi ett resultat där vi gick 12,5 miljoner back, för ett år sedan var det 8,5 och i år 1,9. Det är en resultatförbättring på 6,6 miljoner på ett år. Det är viktigt att lyfta fram, svarar VD:n och klubbdirektören Tobias Pehrsson i tidningen.

– Vi har ökat omsättningen, intäkterna och försäljningen i hela i koncernen. Vi har ökat försäljningen totalt markant, med fem miljoner, och minskat kostnaderna markant i aktiebolaget. Kraftigt minskade kostnader och stora intäktsökningar gör att vi förbättrar resultatet avsevärt, fortsätter han sedan.

Så mycket drog spelarförsäljningarna in

Så sent som för ett år sedan skrev UNT att Almtuna var ”närmast konkursmässigt” efter ett underskott på hela 7,5 miljoner, men då kom vice ordföranden Ulf Rosén till undsättning med ett aktieägartillskott.



Tidningen skriver att spelarförsäljningarna under slutet av 2024/25 drog in en dryg miljon kronor, men att lönekostnaderna samtidigt ökade med nästan samma summa. Utöver det gick nettoomsättningen från 15,4 miljoner till 20,4, medan både Reklam- och sponsorintäkterna, samt intäkter för kiosk- och restaurang ökade.



Det låga publiksnittet, jämfört med många andra lag, resulterade dock i att man backade med runt 700 000 i intäkter för entrébiljetter.