Svaret – efter dramat: ”Det vet Almtuna om”

I sista omgången, efter straffar i Västerås, tappar Almtuna slutspelsplatsen.

Daniel Karlunden följde dramat i omklädningsrummet på Hovet – efter 1–4 mot AIK.

– Det var hopp och förtvivlan. Mest less, tomt, säger huvudtränaren till hockeysverige.se om känslorna.

Daniel Karlunden. Foto: Bildbyrån (montage).

HOVET (HOCKEYSVERIGE.SE)



Läget inför nedsläpp var tydligt för Almtuna. Tre poäng skulle innebära en säkrad slutspelsplats oavsett vad Västerås hämtat mot Nybro.



Redan efter en period hade lagen bytt position i tabellen – och värre skulle det bli.



Samtidigt som AIK gjorde 3–0 i slutet av andra fullbordade nämligen Jacob Hayhurst ett hattrick, till 5–2 för VIK. Ytterligare 20 minuter senare satt Almtuna i sitt omklädningsrum på Hovet och följde hur Västerås plötsligt kämpade sig genom en förlängning efter att man tappat till 5–5. Straffar väntade och till slut sköt Komarek sitt lag till slutspel, medan Almtuna trillade ut i och med sin 1–4-match mot AIK.



– Vi såg förlängningen och straffarna. Det blir tomt, säger en tagen huvudtränaren i Daniel Karlunden till hockeysverige.se direkt efter beskedet.

– … två planeringar, en till om säsongen är slut, en till om vi skulle spela vidare. Det var hopp och förtvivlan. Mest less, tomt, fortsätter han om känslorna.



Hur var det att spela den här matchen, med tanke på läget?

– Det var mer förväntansfullt och rolig utmaning, att åka och försöka matcha upp mot AIK. Sen når vi inte fram spelmässigt där vi vill vara. Det får vi försöka lära oss… just nu är det mest tomt, säger tränaren och fortsätter:

– Vi ledare visste hur det såg ut inför sista, och då är det ganska mycket uppförsbacke. Sen försöker vi hitta på något för att göra vårt. Nu når vi inte hela vägen fram, men… sen får vi beskedet där i slutet att det är lika där. Det gick lite mellan hopp och förtvivlan i slutet.

Svaret – om framtiden: ”Väldigt intresserad”

49-årige Karlunden klev in i Almtuna inför 2024/25 som en del av Uppsala-klubbens nya satsning, men har i skrivande stund en oviss framtid. Den tidigare forwarden sitter nämligen på ett utgående kontrakt och i läget laget varit i har samtalen kring vad som nu väntar fördröjts.



– Det har legat på is nu tills vi har spelat klart, sen får vi se. Jag är väldigt intresserad av att fortsätta med hockey på den här nivån. Sen ska man ta hänsyn till det civila också, men jag vill fortsätta jobba med hockey. Det vet Almtuna om. Sen får vi se vad det landar i, säger Karlunden som tidigare jobbat inom banksektorn.



Går det att summera säsongen så här tätt in på?

– Det får vi ta nästa vecka. Just nu är det mest tomt. Jag, grabbarna och alla runt hade sett fram emot att spela en åttondelsfinal. Jag tror att de här lagen som har krigat hela vägen in om den här platsen… minst ett av de lagen tror jag kommer spela kvartsfinal.



En del i utmaningen för Almtuna har varit tappen av både Elliot Ekmark och Marcus Karlström till SHL – med runt en månad kvar av säsongen.



– Spelare bort och spelare in, det är något man får leva med om man ska hålla på med det här. Det är två duktiga spelare och det är klart vi saknar dem på det sättet, men vi får fokusera på de vi har tillgängliga. AIK hade ett helt gäng borta idag och de klarade av att genomföra en match. Det tycker jag att vi gjort på ett hyggligt sätt ändå. Man får fokusera på de man har tillgängliga, säger Karlunden.



Huvudtränaren tar sedan ett steg tillbaka för att prata om den satsning Almtuna har påbörjat.



– Det känns roligt. Det gäller att få med hela staden med partners så att man får lite mer snurr på verksamheten. Det är en utmaning också, att få lite mer människor som är intresserade av att komma och kolla på oss. Jag tycker att vi under året har spelat en sevärd ishockey, det var en av målbilderna om man ska ta något positivt. Sen får vi se. Jag tror på Almtuna. De är inne på en rolig resa, säger tränaren.



En resa som du vill vara med på?

– Som jag sa, jag vill jobba med hockey på den här nivån eller högre. Sen om det är någon som vill ha en eller om det funkar, det får vi se.