Glädjebeskedet: Nyckelspelaren förlänger

Mikkel Øby-Olsen var en av Almtunas poängbästa spelare förra säsongen.

Nu är norrmannen klar för en fortsättning i den allsvenska klubben.

Mikkel Øby-Olsen.

Foto: Jesper Zerman/Bildbyrån

Via sin hemsida meddelar Almtuna att Mikkel Øby-Olsen skrivit på ett nytt ettårskontrakt med klubben.

– Det känns väldigt bra att stanna kvar i Almtuna och fortsätta utvecklas även över nästkommande säsong. Jag känner mig extremt revanschsugen efter att vi föll på målsnöret för att ta oss till slutspel föregående säsong. Det ska bli intressant att bygga vidare på det vi startade föregående säsong, säger han till klubbens hemsida.

”Kommer att bli en viktig kugge”

Øby-Olsen var en av Almtunas poängbästa spelare förra säsongen, då hans 25 poäng (12+13) på 52 matcher i Hockeyallsvenskan landade honom på en fjärdeplats i den interna poängligan.

– Mikkel tycker vi blev bättre och bättre ju längre föregående säsong gick, hans driv och träningsvilja smittar av sig på resten av laget och han kommer att bli en viktig kugge för Almtuna även denna säsong, säger sportchefen Nicklas Danielsson.

Åtta spelare klara sedan månadsskiftet

Förutom allsvenskt spel med Almtuna och BIK Karlskoga har Øby-Olsen även 17 SHL-matcher med Oskarshamn samt spel i det norska A-landslaget på meritlistan.

Øby-Olsen är klubbens tredje kontraktsförlängning sedan den 1 augusti och under samma period har klubben också presenterat fem nyförvärv i form av Viktor Andrén (Djurgården), Albin Udd (Nybro), Albin Eriksson (Östersund), Anton Ohlsson (Brynäs) samt lånet Eric Bürger (Rögle).