När Viggo Björck i natt svarade för sitt första NHL-mål var han den enda svenska spelaren på isen för Winnipeg Jets. Elias Salomonsson saknas fortfarande av personliga skäl, även om han återvänt till att träna med laget , medan Isak Rosén satts upp på skadelistan.

Den sistnämnde har inte varit med i laguppställningen sedan 8–3-segern mot Dallas Stars förra veckan. Enligt coachen Scott Arniel var det också i den matchen han skadade sig.

23-åringen, med Leksands IF som moderklubb, kommer från en tyngre period med åtta raka matcher utan poäng. Totalt har det blivit ett mål och en assist på 19 matcher för Jets den här säsongen.

Isak Rosén trejdades till Winnipeg Jets förra säsongen

Isak Rosén kom till Winnipeg från Buffalo Sabres förra säsongen i en trejd som såg backarna Logan Stanley och Luke Schenn gå i motsatt riktning. Offensivt har det inte klickat efter flytten då Rosén svarat för fyra mål och fem poäng på totalt 40 matcher för Jets.

Totalt i NHL har förstarundevalet från 2021 noterats för 13 poäng (7+6) på 71 matcher.

Under tiden i Buffalo producerade Rosén en hel del poäng i AHL och farmarlaget Rochester Americans. Totalt 87 mål och 185 poäng på 231 matcher.

Under sommaren skrev svensken ett nytt tvåårskontrakt med Jets värt 925 000 dollar per säsong.