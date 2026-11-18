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Det tog sin tid. Men inatt fick Viggo Björck äntligen jubla över sitt första NHL-mål.
I Winnipeg Jets 1–2-förlust mot Ottawa Senators överlistade han Linus Ullmark efter ett fint förarbete av kaptenen Adam Lowry. Målet kom i den svenske rookiens 22:a NHL-match. Därmed blev Björck också den näst yngsta svensken att göra mål i NHL-historien.
18 år och 250 dagar gammal överträffas han endast av Rasmus Dahlin, som var 18 år och 183 dagar gammal när han sköt ditt första mål för Buffalo Sabres hösten 2018.
Viggo Björck pressar sig därmed in framför Leo Carlsson som fram till nattens match legat tvåa efter sitt första mål hösten 2023, då han var 18 år och 297 dagar gammal.
Tidigare under hösten slog sig Ivar Stenberg in på topp 10-listan när han sköt sitt första NHL-mål, 19 år och 13 dagar gammal.
De yngsta svenska målskyttarna i NHL genom tiderna
Övriga NHL-svenskar som gjort mål innan 20 års ålder
11) Jesper Bratt, New Jersey, 19 år och 69 dagar
12) Adam Boqvist, Chicago, 19 år och 80 dagar
13) André Burakovsky, Washington, 19 år och 123 dagar
14) Lias Andersson, N Y Rangers, 19 år och 168 dagar
15) Oliver Ekman Larsson, Phoenix – 19 år och 184 dagar
16) Magnus Pääjärvi, Edmonton – 19 år och 187 dagar
17) Erik Karlsson, Ottawa – 19 år och 202 dagar
18) Lucas Raymond, Detroit 19 år och 204 dagar
19) David Gustafsson, Winnipeg – 19 år och 230 dagar
20) Mats Sundin, Québec – 19 år och 233 dagar
21) Jonas Brodin, Minnesota – 19 år och 245 dagar
22) Joel Eriksson Ek, Minnesota – 19 år 267 dagar
23) Oscar Möller, Los Angeles – 19 år och 271 dagar
24) Jacob De La Rose, Montréal – 19 år och 282 dagar
25) Mika Zibanejad , Ottawa – 19 år och 287 dagar
26) Hampus Lindholm, Anaheim – 19 år och 290 dagar
27) William Nylander, Toronto – 19 år och 308 dagar
28) Elias Pettersson , Vancouver – 19 år och 325 dagar
29) Rasmus Sandin , Toronto – 19 år och 327 dagar
30) Nicklas Bäckström, Washington – 19 år och 350 dagar