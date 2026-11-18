Viggo Björck blev inatt NHL:s näst yngsta svenska målskytt genom tiderna efter Rasmus Dahlin – och före Leo Carlsson. Foto: Bildbyrån/Imagn Images

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Det tog sin tid. Men inatt fick Viggo Björck äntligen jubla över sitt första NHL-mål .

I Winnipeg Jets 1–2-förlust mot Ottawa Senators överlistade han Linus Ullmark efter ett fint förarbete av kaptenen Adam Lowry. Målet kom i den svenske rookiens 22:a NHL-match. Därmed blev Björck också den näst yngsta svensken att göra mål i NHL-historien.

18 år och 250 dagar gammal överträffas han endast av Rasmus Dahlin, som var 18 år och 183 dagar gammal när han sköt ditt första mål för Buffalo Sabres hösten 2018.

Viggo Björck pressar sig därmed in framför Leo Carlsson som fram till nattens match legat tvåa efter sitt första mål hösten 2023, då han var 18 år och 297 dagar gammal.

Tidigare under hösten slog sig Ivar Stenberg in på topp 10-listan när han sköt sitt första NHL-mål, 19 år och 13 dagar gammal.

De yngsta svenska målskyttarna i NHL genom tiderna

# Spelare Klubb Ålder 1 Rasmus Dahlin BUF 18 år, 183 dagar 2 Viggo Björck WPG 18 år, 250 dagar 3 Leo Carlsson ANA 18 år, 297 dagar 4 Elias Lindholm CAR 18 år, 312 dagar 5 Gabriel Landeskog COL 18 år, 323 dagar 6 Anton Frondell CHI 18 år, 328 dagar 7 Victor Hedman TBL 18 år, 352 dagar 8 Adam Larsson NJD 18 år, 364 dagar 9 Ivar Stenberg SJS 19 år, 13 dagar 10 Filip Forsberg NSH 19 år, 56 dagar

Övriga NHL-svenskar som gjort mål innan 20 års ålder

11) Jesper Bratt, New Jersey, 19 år och 69 dagar

12) Adam Boqvist, Chicago, 19 år och 80 dagar

13) André Burakovsky, Washington, 19 år och 123 dagar

14) Lias Andersson, N Y Rangers, 19 år och 168 dagar

15) Oliver Ekman Larsson, Phoenix – 19 år och 184 dagar

16) Magnus Pääjärvi, Edmonton – 19 år och 187 dagar

17) Erik Karlsson, Ottawa – 19 år och 202 dagar

18) Lucas Raymond, Detroit 19 år och 204 dagar

19) David Gustafsson, Winnipeg – 19 år och 230 dagar

20) Mats Sundin, Québec – 19 år och 233 dagar

21) Jonas Brodin, Minnesota – 19 år och 245 dagar

22) Joel Eriksson Ek, Minnesota – 19 år 267 dagar

23) Oscar Möller, Los Angeles – 19 år och 271 dagar

24) Jacob De La Rose, Montréal – 19 år och 282 dagar

25) Mika Zibanejad , Ottawa – 19 år och 287 dagar

26) Hampus Lindholm, Anaheim – 19 år och 290 dagar

27) William Nylander, Toronto – 19 år och 308 dagar

28) Elias Pettersson , Vancouver – 19 år och 325 dagar

29) Rasmus Sandin , Toronto – 19 år och 327 dagar

30) Nicklas Bäckström, Washington – 19 år och 350 dagar