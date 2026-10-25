Genombrottstalangen skriver långt kontrakt

Max Eriksson i AIK.

Foto: Michael Campanella / Bildbyrån.

Max Eriksson har öst in poäng i juniorlaget och även fått chansen i Hockeyallsvenskan . I fredagens seger mot MoDo var det också nära att talangen stod för en kandidat till säsongens mål. Nu väljer AIK också att knyta till sig 19-åringen på ett treårskontrakt.

Under lördagen meddelade AIK via sina sociala medier att talangen stannar till och med säsongen 28/29.

I juniorlaget har det hittills den här säsongen blivit 24 poäng på 14 matcher i U20 Nationell. Samtidigt har han gjort 13 framträdanden i A-laget men ännu inte noterats för något poäng.

Max Eriksson är ursprungligen från Bålsta men har spelat i AIK i många år.