Hockeyallsvenskan

Genombrottstalangen skriver långt kontrakt

Publicerad 25 oktober 2026 10:01
Martin Jansson
Martin Jansson
Redaktör och reporter
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AIK väljer att knyta till sig Max Eriksson för de kommande tre åren. Junioren har haft en häftig vår och blir nu kvar i klubben en längre tid.

Max Eriksson i AIK.
Max Eriksson i AIK.
Foto: Michael Campanella / Bildbyrån.

Max Eriksson har öst in poäng i juniorlaget och även fått chansen i Hockeyallsvenskan. I fredagens seger mot MoDo var det också nära att talangen stod för en kandidat till säsongens mål. Nu väljer AIK också att knyta till sig 19-åringen på ett treårskontrakt.

Under lördagen meddelade AIK via sina sociala medier att talangen stannar till och med säsongen 28/29.

I juniorlaget har det hittills den här säsongen blivit 24 poäng på 14 matcher i U20 Nationell. Samtidigt har han gjort 13 framträdanden i A-laget men ännu inte noterats för något poäng.

Max Eriksson är ursprungligen från Bålsta men har spelat i AIK i många år.

Source: Max Eriksson @ Elite Prospects

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AIK Hockey