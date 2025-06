Specialisten förlänger: ”En av ligans bästa”

Ingen annan spelare vann större andel av sina tekningar under 2024/25.

Nu har 31-årige Mattias Wigley förlängt sitt avtal med Kalmar – till 2027.

– Det känns jäkligt kul att fortsätta spela i Kalmar, säger han själv.

Mattias Wigley i Kalmar. Foto: Bildbyrån/Suvad Mrkonjic.

57.79 under 2022/23, 55.10 under 2023/24 och hela 61.57 under 2024/25.



Under flera år har Mattias Wigley bevisat sig som en av Hockeyallsvenskans bästa tekare. Nu, efter att han toppat hela serien i statistiken under den gångna säsongen, meddelar Kalmar att man kommit överens om en förlängning med specialisten.



– Wigley har skaffat mycket rutin från spelet på allsvensk nivå, är en bra människa och är en av ligans bästa tekare så det känns givetvis bra att fortsätta vårt samarbete, säger sportchef Daniel Stolt i ett inlägg på sociala medier under tisdagen.

Skriver tvåårskontrakt med Kalmar

Det nya avtalet är skrivet över två år och innebär att Wigley kan få vinna tekningar för Kalmar till 2027.



– Det känns jäkligt kul att fortsätta spela i Kalmar. Jag trivs väldigt bra i klubben och jag, tillsammans med familjen, trivs bra i staden. Det ska bli extremt kul och spännande att fortsätta den resa som laget och föreningen har slagit in på. Jag önskar alla en trevlig sommar så ses vi i Hatten efter semestern, säger huvudpersonen själv.



Utöver tekningarna bidrog den nu 31-årige Mattias Wigley med tre mål och fyra assist under sitt första år med Kalmar. En poängtotal som var i linje med hans produktion i Hockeyallsvenskan sedan steget upp från Vimmerby och Hockeyettan 2021.



Den tidigare Huddinge- och Södertälje-junioren är nu uppe i 211 grundseriematcher i Hockeyallsvenskan.

Source: Mattias Wigley @ Elite Prospects