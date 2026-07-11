Anslöt sent till MoDo - är klar för en ny klubb

Matt Anderson. Foto: MoDo Hockey/Youtube

Den 18:e december presenterades Matt Anderson för MoDo Hockey. Han anslöt sen på annandagen, men pappersarbetet drog ut på tiden och hans hockeyutrustning försvann dessutom under resan till Sverige. Han kunde därför inte debutera förrän efter årsskiftet och det blev bara 19 matcher i Hockeyallsvenskan och tio i slutspelet för backen. På dessa matcher blev det tre poäng i grundserien och två i slutspelet.

Nu återvänder Anderson, som värvades från Idaho i ECHL, till Nordamerika. Han får kontrakt av Toronto Marlies i AHL. Kontraktet sträcker sig över en säsong. Marlies är bekant mark för Anderson, som gjort sammanlagt sju av sina totalt åtta AHL-matcher för klubben. Främst har 27-åringen spelat i "tredjeligan" ECHL, där han närmar sig 200 matcher.