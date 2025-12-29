MoDos nyförvärv på plats – men debuten dröjer

Matt Anderson har gjort sin första träning med MoDo Hockey.

Men nyförvärvet är inte redo för debut i kväll.

– Vi hoppas att han kan vara med mot Björklöven, säger tränaren Fredrik Andersson.

Fredrik Andersson får vänta på att använda Matt Anderson. Foto: Jonas Forsberg/Bildbyrån & MoDo Hockey/Skärmdump (Montage)

För snart två veckor sedan presenterade MoDo att de till slut hittat sin backförstärkning i form av amerikanske Matt Anderson.

Backen har sedan landat i Örnsköldsvik och under måndagen gjorde han sitt första ispass med sin nya klubb, trots att hans utrustning fortfarande inte är på plats.

– Det är väldigt kul att vara här. Jag fick vara på plats på förra hemmamatchen (6-4-seger mot Almtuna i lördags) och fansen var grymma. Jag ser fram emot att få spela här snart också, säger Anderson via MoDos sociala kanaler.

MoDo-debuten dröjer för Matt Anderson

Matt Anderson deltog under MoDos matchvärmning inför kvällens bortamatch mot Nybro Vikings. Han kommer däremot inte att debutera för MoDo i kväll utan han förväntas i stället göra sin första match för klubben till helgen.

– Jag reser inte med laget utan jag blir kvar här och ska träna. Jag hoppas vara redo till nästa match, den tredje (januari), säger Anderson och tränaren Fredrik Andersson bekräftar också hur planen ser ut för backen:

– Matt är inte spelklar men vi hoppas att han kan vara med mot Björklöven, säger Fredrik Andersson.

Nyförvärvet om kopplingen till Sverige

Matt Anderson har spelat hela sin karriär i Nordamerika. Efter flera år på college, där han blev NCAA-mästare med University of Minnesota-Duluth både 2018 och 2019, tog han steget till proffshockeyn. 26-åringen har sedan spelat åtta AHL-matcher samt gjort 179 matcher i farmarligans farmarliga, ECHL.

Anderson, som kommer från Minnesota, ska nu spela utanför Nordamerika för första gången i sin karriär. Han berättar då också om kopplingen till Sverige som ligger bakom flytten till MoDo och HockeyAllsvenskan.

– Mina förfäder kommer från Sverige och min fru var väldigt spänd inför att komma hit. Sedan hockeykulturen här i Örnsköldsvik spelade in också. Jag är väldigt glad att vara här och att spela för MoDo, säger Matt Anderson via MoDos sociala kanaler.

Source: Matt Anderson @ Elite Prospects