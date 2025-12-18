Klart: MoDo värvar från USA: ”Har ett väldigt bra rykte”

MoDo värvar – efter tunga starten i Hockeyallsvenskan.

Nu står det klart att den 26-årige backen Matt Anderson ansluter.

MoDo och Fredrik Andersson får förstärkning. Foto: Jonas Forsberg / BILDBYRÅN / COP 71 / JR0115

Ryktena har varit många kring hur MoDo ska förstärka sin backsida inför den viktiga vintern – där man ska försöka reparera en knackig seriestart.

Nu står det klart att MoDo värvar Matt Anderson, från USA. Amerikanen har spelat i ECHL och AHL de senaste åren och har gjort elva poäng på 22 matcher i ECHL denna säsong.

– Vi är väldigt nöjda med att få in Matt i truppen. Han spelar ett bra tvåvägsspel men har sina styrkor i offensiven, där han inte minst har spelat mycket i powerplay, säger sportchef Henrik Gradin till MoDos hemsida.

”Det var ett enkelt val för mig”

Matt Anderson har skrivit på ett kontrakt över resten av säsongen och ansluter efter jul. Debuten väntas komma den 29 december mot Nybro.

– Det var ett enkelt val för mig. MoDo har ett väldigt bra rykte, som en av de bästa platserna att spela på och har ju producerat många spelare historiskt sett. Jag och min familj är väldigt glad över möjligheten och ser mycket fram emot att flytta till Sverige, säger spelaren själv.

Välkommen till MoDo Hockey, Matt Anderson! 👋



Den 26-årige backen ansluter på ett kontrakt för resten av säsongen.



Närmast kommer han från spel med Idaho Steelheads i ECHL, där han noterats för elva poäng på 22 matcher hittills denna säsong.



🗣️ ”Min avsikt är att komma in med… https://t.co/2oxsFRpvgJ pic.twitter.com/QAgPhiyPp9 — MoDo Hockey (@MoDo_Hockey) December 18, 2025



