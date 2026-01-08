Allsvenska matchen i fara – kan ställas in

Snöovädret i norra Sverige har gjort att SMHI gått ut med en röd varning.

Nu kan morgondagens match i HockeyAllsvenskan mellan Björklöven och Västerås vara i fara.

– Vi kommer inte riskera någonting. Det finns ingen anledning, säger VIK-tränaren Peter Andersson till Vestmanlands Läns Tidning.

SMHI har under torsdagen gått ut med en röd vädervarning, den högsta, längst Norrlandskusten mellan Härnösand och Örnsköldsvik. SMHI varnar för intensiva snöbyar i kombination med hårda vindbyar vilket väntas ge mycket stora trafikproblem. Därför har allmänheten råtts att inte ge sig ut i trafiken under under torsdagseftermiddagen och kvällen.

Därför har det redan meddelats att kvällens match i Dam HockeyAllsvenskan mellan Björklöven och Timrå ställs in. Nu kan även morgondagens allsvenska match i Umeå vara i fara.

Björklöven och Västerås ska mötas i Visionite Arena under fredagskvällen. Västerås skulle resa upp till Västerbotten under torsdagen men har nu stoppats av snöovädret. Vestmanlands Läns Tidning rapporterar nu att laget valt att övernatta i Sundsvall i stället för att resa upp till Umeå under kvällen. De har därmed drygt 25 mil kvar att resa i morgon, men det är oklart om välförhållandena tillåter VIK att resa.

– Vi fick ändra planen. Vi kommer inte längre, och vågar inte åka längre heller. Det är ju rödflagg hela vägen. Vi har haft mycket diskussioner med säkerhetsansvariga på vägen, de som bestämmer i ligan och sådär. Det har inte varit smärtfria diskussioner, olika åsikter. Vi landade i Sundsvall och så får vi se vad fan som händer i natt och i morgon, säger tränaren Peter Andersson till VLT.

Peter Andersson: ”Vi avvaktar väder”

Enligt Peter Andersson har Västerås haft diskussioner med ligan kring där det har varit olika åsikter om hur man ska hantera situationen. VIK skulle ha tränat i Umeå i morgon, inför kvällens match, men får nu alltså tänka om.

Den röda varningen för snöovädret i området gäller ända fram till 9:00 på fredagsmorgonen. Först i morgon kommer det att fattas ett beslut ifall Västerås kan resa till Umeå eller inte.

– Vi avvaktar väder och vind och så vidare, vad som händer. Det är ingenting vi kan påverka, men vi kommer inte riskera någonting. Det finns ingen anledning. Om det fortfarande är varningar i morgon måste vi tänka över hur vi ska göra, vi ger oss inte in i något vi inte är bekväma med, säger Peter Andersson.

Source: HOCKEYALLSVENSKAN League Page @ Elite Prospects