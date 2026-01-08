Match ställs in – efter snöovädret

SMHI har gått ut med en röd vädervarning för stora snömängder.

Därför ställs kvällens match mellan Björklöven och Timrå i Dam HockeyAllsvenskan in.

Det blir ingen match i Visionite Arena i kväll. Foto: Johan Löf/Bildbyrån

I kväll skulle Björklöven och Timrå ha mötts för en match i Dam HockeyAllsvenskan i Björklövens hemmahall Visionite Arena i Umeå.

Men under eftermiddagen står det klart att det inte blir någon match.

SMHI har gått ut med en röd vädervarning (deras strängaste varning) längst Norrlandskusten mellan Härnösand och Örnsköldsvik. SMHI varnar för intensiva snöbyar i kombination med hårda vindbyar vilket väntas ge mycket stora trafikproblem. Därför har allmänheten råtts att inte ge sig ut i trafiken under under torsdagseftermiddagen och kvällen.

Därför meddelar Björklöven på sin hemsida att kvällens match mot Timrå ställs in på grund av väderförhållandena. Ett nytt speldatum kommer att meddelas vid ett senare tillfälle.

Kvällens match skulle ha varit återstarten i Dam HockeyAllsvenskan Norra efter juluppehållet. Björklöven ligger just nu trea i tabellen med elva poäng på sex matcher. Timrå å sin sida ligger sist med noll poäng och sju raka förluster i Dam HockeyAllsvenskan Norra.

