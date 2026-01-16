Prenumerera

Bränner sitt sista SHL-lån – på Rögletalangen

Marwin Jarbsjö har gjort 15 SHL-matcher för Rögle den här säsongen. Nu lånas 19-åringen till Troja/Ljungby i Hockeyallsvenskan.

Marwin Jarbsjö jublar efter ishockeymatchen i SHL mellan Rögle och Djurgården den 27 november 2025 i Ängelholm.
Foto: Niclas Jönsson / Bildbyrån.

Som sistaårsjunior har Marwin Jarbsjö alternerat mellan SHL och U20 Nationell. I seniorhockeyn har det däremot inte blivit speciellt många minuter, och nu lånas han ut till Hockeyallsvenskan. Det är Troja/Ljungby som har valt att plocka in löftet. Det är deras sista SHL-lån för den här säsongen.

19-åringen har gjort tolv poäng på 15 matcher i U20 Nationell och ett mål på lika många matcher i SHL den här säsongen. Under juniortiden har det även blivit 32 landskamper för Sverige.

Vi är väldigt nöjda och glada över samarbete med Rögle BK och att Marwin ansluter till oss. I Marwin säkerställer vi numerär samtidigt som vi adderar ytterligare en hockeyarbetare med förmågan att spela. Jag har följt Marwin under hösten och med honom in i laget så fortsätter vi att prägla laget med enorm arbetskapacitet, uppoffrande spel samt en förmåga att hantera spelet med puck, säger sportchef Tobias Johansson i ett pressmeddelande.

Marwin Jarbsjö får nu chansen i Hockeyallsvenskan för första gången. Forwarden ansluter nu till den hockeyallsvenskan jumbon. Det är däremot extremt jämnt i botten och alla de tre sista lagen i tabellen ligger på 35 poäng.

