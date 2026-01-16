Bränner sitt sista SHL-lån – på Rögletalangen

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Marwin Jarbsjö har gjort 15 SHL-matcher för Rögle den här säsongen. Nu lånas 19-åringen till Troja/Ljungby i Hockeyallsvenskan.

Marwin Jarbsjö jublar efter ishockeymatchen i SHL mellan Rögle och Djurgården den 27 november 2025 i Ängelholm.

Foto: Niclas Jönsson / Bildbyrån.

Som sistaårsjunior har Marwin Jarbsjö alternerat mellan SHL och U20 Nationell. I seniorhockeyn har det däremot inte blivit speciellt många minuter, och nu lånas han ut till Hockeyallsvenskan. Det är Troja/Ljungby som har valt att plocka in löftet. Det är deras sista SHL-lån för den här säsongen.

19-åringen har gjort tolv poäng på 15 matcher i U20 Nationell och ett mål på lika många matcher i SHL den här säsongen. Under juniortiden har det även blivit 32 landskamper för Sverige.

— Vi är väldigt nöjda och glada över samarbete med Rögle BK och att Marwin ansluter till oss. I Marwin säkerställer vi numerär samtidigt som vi adderar ytterligare en hockeyarbetare med förmågan att spela. Jag har följt Marwin under hösten och med honom in i laget så fortsätter vi att prägla laget med enorm arbetskapacitet, uppoffrande spel samt en förmåga att hantera spelet med puck, säger sportchef Tobias Johansson i ett pressmeddelande.

Marwin Jarbsjö får nu chansen i Hockeyallsvenskan för första gången. Forwarden ansluter nu till den hockeyallsvenskan jumbon. Det är däremot extremt jämnt i botten och alla de tre sista lagen i tabellen ligger på 35 poäng.

