SSK:s mardröm: Time out – efter två (!) minuter

Tre skott, två mål, drygt två minuter spelade. SSK fick en mardrömsstart mot Mora och tvingades till en tidig time out.

– Titta på klockan. Det är ingen rolig start, säger TV4:s kommentator Albin Skur.

SSK:s huvudtränaren Andreas Johansson. Foto: Bildbyrån/Jonathan Näckstrand/Daniel Eriksson (montage).

Precis när Södertälje såg ut att ha vänt trenden i Hockeyallsvenskan kom en tidig, tidig smäll.

När bortalaget tog time out i fredagens möte med Mora IK hade det endast passerat två minuter och 22 sekunder. Love Härenstam, som vaktade kassen, fick se sig om i förvåning efter smällarna när Filip Windlert såg ut att tappa bort pucken med blicken vid 0–2.

Inom kort syntes även Andreas Johansson säga till sina spelare på skarpen från båset.

– Han står ensam framför SSK:s mål. De får göra det här ganska enkelt Mora. Det är inget försvarsspel som är godkänt här. Time Out kommer från Andreas Johansson. Titta på klockan. Det är ingen rolig start för Härenstam. Det är inga billiga mål han släppt in på något sätt, men det är en väldigt jobbig start det här för SSK, säger TV4:s kommentator Albin Skur i sändningen.

Inför fredagens möte lyfte Hockeyallsvenskan själva att Mora vunnit 12 raka hemmamatcher mot just Södertälje.

Södertälje fick in en reducering i andra perioden genom Måns Lindbäck, men Mora gick in i sista akten med en 3–1-ledning.

Matchen pågår! Texten uppdateras.