När Daniel Karlunden lämnade klev han återigen in som lösningen. Nu meddelar Almtuna att Marcus Ragnarsson fortsätter som huvudtränaren till 2028.

– Han är en väldigt kompetent tränare och ledare med stor erfarenhet, säger sportchefen Nicklas Danielsson.

Marcus Ragnarsson förlänger med Almtuna. Foto: Bildbyrån/Tobias Sterner.

Trots en ung trupp där flera lån behövts för att fylla ut har Almtuna i stort sett säkrat kontraktet i Hockeyallsvenskan.

Nu står det klart att Marcus Ragnarsson fortsätter som huvudtränare.

Beskedet kommer torsdagsmorgonen, och innefattar en överenskommelse med 54-åringen om en förlängning till 2028. Detta efter att Ragnarsson tagit klivet upp från assisterande tränarstolen efter att Daniel Karlunden lämnat inför 2025/26.

– Vi är mycket glada över den avtalsförlängning som vi fått till med Marcus. Han är en väldigt kompetent tränare och ledare med stor erfarenhet både som spelare och ledare. Att Marcus får bygga vidare på det goda arbetet som han tillsammans med övriga tränare lagt ner under denna säsong är mycket bra för Almtuna IS, säger sportchefen Nicklas Danielsson på lagets sajt.

Lång erfarenhet i klubben: ”Ett stort Almtunahjärta”

Den tvåfaldige SM-guldvinnaren och tidigare NHL-backen gjorde fyra säsonger i Almtuna som spelare. Därefter kom han in som assisterande tränare 2011 och blev kvar till 2019. Även då lyftes han under en period upp som huvudtränare, innan uppdragen för Tre Kronor och Djurgården.

”Marcus är en erfaren ledare med gedigen bakgrund både som spelare och ledare samt har ett stort Almtunahjärta”, skriver klubben.

Med elva matcher kvar att spela har det bottentippade Almtuna den sista slutspelsplatsen med 54 poäng.