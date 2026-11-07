Kritiken i derbyt: "Sjukt tufft – det förstör"

Marcus Karlström är kritisk mot utvisningarna i daladerbyt.

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Det blev återigen seger för Leksand i daladerbyt. Under säsongens andra "Slaget om Siljan" gick Leksand segrande ur striden mot Mora med 4-1 .

Leksands vinst grundlades till stora del tack vare sitt effektiva powerplay-spel. Leksand gjorde tre mål i powerplay vilket avgjorde matchen till hemmalagets fördel. Leksand hade väldigt stark statistik i sitt PP-spel med tre mål på fem powerplay-tillfällen.

Mora å sin sida fick endast spela ett enda powerplay, och gjorde då mål direkt efter sju sekunder. Fler PP-tillfällen blev det dock inte för bortalaget.

Moras kritik i derbyförlusten: "Det är bara ren otur"

Efter förlusten var Moras lagkapten Marcus Karlström kritisk mot domarnivån samt att Leksand fick så många fler powerplay-tillfällen än Mora.

– Det är jävligt surt, sjukt frustrerande. Jag tycker att, när vi väl tar över, går på dem och de får kämpa i egen zon, då kommer det några oturliga utvisningar. Det hade varit kul att se vart matchen hade tagit vägen utan de momentumsförstörande utvisningarna, säger Karlström till TV4.

– Det är sjukt tufft nu i efterhand. Jag tycker att några av dem bara är ren otur. Sedan ska man såklart hålla på sin egen klubba och allt det där, men det hade varit kul att veta hur det hade sett ut om vi hade fått ett eller två PP i stället.

Leksand har nu vunnit båda derbymatcherna i Dalarna den här säsongen. I början av säsongen, i den andra omgången, vann Leksand med 4-0 i Mora. Nu blev det alltså en 4-1-seger i ett slutsålt Tegera Arena för Leksand som närmar sig serieledande AIK i toppen av HockeyAllsvenskan .

Lagen möts igen om en månad, lördag 5 december, då Mora återigen står som hemmalag.