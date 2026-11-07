Viggo Björcks tuffa start i Winnipeg Jets diskuteras av Mike Helber och Uffe Bodin i All In Hockey. Foto: James Carey Lauder-Imagn Images

Foto: BILDBYRÅN

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Nollan i poängkolumnen är äntligen ett minne blott. Efter 16 raka matcher utan poäng lyckades han få med sig en assist från 6–2-segern mot Vancouver Canucks natten mot fredag.

Men Viggo Björcks start på NHL-karriären med Winnipeg Jets har varit allt annat än optimal. Laget har haft stora bekymmer och genomled nyligen en nio matcher lång förlustsvit innan en mirakulös vändning från 0–4 till 5–4 mot Montreal Canadiens fick stopp på den.

I podcasten All In Hockey tittar Mike Helber och Uffe Bodin närmare på 18-åringens säsongsinledning. Bodin uttrycker oro för hur den svenske ynglingen påverkats av omständigheterna runt Jets.

– Första matcherna jag såg honom kändes det mer initiativrikt, som han drev på och ville framåt. Men i takt med att förlusterna hopat sig och Jets självförtroende blivit sämre, har jag sett tendenser i hans spel att han safear och blir mer och mer försiktig, mer mån om att inte göra fel än att våga utmana.

– Om den här trenden håller i sig är jag orolig för hur hans kreativa spel kommer att påverkas, säger Bodin som är rädd för att hans defensiva egenskaper tar överhanden och att han hamnar i en roll där hans offensiva ådra inte utvecklas på NHL-nivå.

Får vi se Viggo Björck på JVM?

Helber är däremot lugn kring Björcks framtidsutsikter.

– Han gör spelarna runt omkring sig bättre, men om han inte har bra spelare runt sig blir det svårt. Men det här är en lång process och han måste lära sig att hantera det hela. Starten har inte varit lika bra som för andra, men jag oroar mig inte för honom långsiktigt.

Frågan ställs också vad som skulle vara bäst för den svenske rookien här och nu. Att stanna i NHL, att skickas ned i AHL – eller kanske en utlåning till den svenska JVM-truppen?

– Jag tycker definitivt att JVM hade varit ett alternativ, säger Helber. Det är en miljö han känner som skulle ge honom en större roll och mer istid. Att skicka honom till AHL kan man givetvis göra med ett bra samtal där man säger att han ska ned ett antal matcher för att sedan komma tillbaka.

Utlåning till Djurgården? Osannolikt!

En utlåning till SHL och Djurgården då? Nja, osannolikt även om det skulle vara ett drömscenario för svensk hockey.

– Jag tror inte det. Det hade varit ett jättebra alternativ, men NHL-klubbarna har nog inte det förtroendet för svenska klubbar, tyvärr, slår Helber fast.

Helber och Bodin passar även på att göra en första utvärdering påAnton Frondells och Ivar Stenbergs start på respektive NHL-karriär i Chicago Blackhawks och San Jose Sharks. I likhet med Björck spelar de för lag som har underpresterat och inte levt upp till förväntningarna. Där har det ändå kommit in en del poäng men insatserna har varit upp och ned.

All In Hockey spelas in varje torsdag och presenteras av DBet.