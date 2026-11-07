Leksand vinner igen i daladerbyt mot Mora.

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Trots att det är landslagsuppehåll spelas det ändå allsvensk hockey under lördagen. Det var då dags för det andra "Slaget om Siljan" den här säsongen när Leksand och Mora ställdes mot varandra igen. Lagen möttes i den andra omgången av säsongen när Leksand vann med 4-0 i Mora.

Under lördagen, när lagen möttes i Tegera Arena, blev det återigen seger för Leksand i rivalmötet.

Hemmalaget kom ut och var det klart bättre laget i första perioden. Det gav också effekt efter nästan tolv minuters spel när lagkaptenen Patrik Zackrisson satte 1-0 för Leksand. Det var, vem annars om inte, Tyler Kelleher som passade fram till Zackrissons mål. Därmed förlänger Kelleher sin personliga poängsvit till 14 raka matcher när han har spelat.

Leksands drömminuter i andra perioden

1-0 stod sig till paus men i andra perioden kom ledningen att växa ytterligare sedan Mora dragit på sig dubbla utvisningar. Leksand var effektiva i powerplay där Josh Passolt först blev målskytt för 2-0 innan Pax Kleffner sedan också utökade till 3-0 med ett annat PP-mål. Mora begärde sedan timeout efter Leksands tredje mål. Då fick Mora också stopp på blödningen och kunde även spräcka nollan för Robin Christoffersson i LIF-kassen.

När Mora fick chansen i powerplay kunde lagkaptenen Marcus Karlström skicka in reduceringen till 3-1 för att skapa en viss nerv i matchen. I tredje perioden skapade Leksand sedan ett stort antal chanser för att punktera matchen men Mora-keepern Marcus Hellgren Smed stod för flera avancerade räddningar och höll bortalaget kvar i matchen.

Leksand vinner mot Mora – igen

Mora började sedan lyfta upp spelet i jakten på ytterligare en reducering. De kunde dock inte få hål på Leksands målvakt Robin Christoffersson som höll tätt. Hemmalaget kunde därmed hålla tätt och vinna matchen. Slutresultatet skrevs till 4-1 sedan Leksand fått spela powerplay igen under matchens slutminuter. Där kunde Tyler Kelleher skjuta in lagets fjärde mål efter ett elegant spel. Leksand gjorde alltså tre mål i powerplay vilket grundlade segern.

– Jag tycker att vi kommer ut starkt och gör en jävligt bra första period och sätter tonen. Sedan får vi utdelning i andra. Det var skönt att vinna, säger Patrik Zackrisson till TV4 och fortsätter:

– Egentligen tycker jag att hela matchen är för snäll för att vara ett daladerby. Vi tar tre poäng och det var det vi ville ha.

Leksand har nu vunnit båda derbymatcherna mot Mora den här säsongen. Segern innebär också att Leksand närmar sig AIK i toppen av HockeyAllsvenskan. Efter 17 omgångar ligger Leksand fortsatt tvåa i tabellen, men är nu bara en poäng bakom serieledande AIK. Mora å sin sida är kvar på sjundeplats och har fem poäng upp till Oskarshamn på topp sex.

Leksand – Mora 4–1 (1-0,2-1,1-0)

Leksand: Patrik Zackrisson, Josh Passolt, Pax Kleffner, Tyler Kelleher.

Mora: Marcus Karlström.